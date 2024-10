Fotogalería: Así tomó Sheinbaum posesión como presidenta de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Claudia Sheinbaum hizo historia al asumir el martes como la primera presidenta de México tras recibir la banda presidencial de manos de la histórica luchadora izquierdista Ifigenia Martínez, presidenta de la Cámara de Diputados.

Recibió la banda presidencial de manos de la presidenta de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez, una histórica luchadora de la izquierda mexicana de 94 años, y bajo la atenta mirada de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador.

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión. Y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande”, dijo Sheinbaum.