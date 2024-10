Desaparece la activista Sandra Domínguez; había denunciado a funcionario por violencia de género

OAXACA, Oax. (apro).- La Fiscalía General de Oaxaca activó el protocolo de búsqueda y realiza labores para localizar a la abogada y defensora de derechos humanos ayuuk, Sandra Estéfana Domínguez Martínez, desaparecida desde el pasado 4 de octubre en San Juan Cotzocón, Mixe, junto con su esposo Alexander Hernández Hernández.

Activistas, defensores y la organización civil feminista Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad demandaron la presentación con vida de la defensora ayuuk (mixe), ya que en 2020 y 2023 Sandra había denunciado al Coordinador Estatal de Delegados por la Paz del Gobierno del Estado de Oaxaca, Donato Vargas Jiménez por violencia de género.

Expuso que el funcionario estatal protegido por el gobierno de Salomón Jara Cruz formaba parte de un grupo de WhatsApp al que llamaron “Sierra XXX”, donde compartía fotografías íntimas de mujeres y particularmente de mujeres indígenas ayuuk.

Resaltan que su testimonio, voz y compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres, además de ayudar a exhibir a agresores incrustados en el Gobierno del Estado, la acercó a más casos; la abogada ayuuk también ha acompañado otras denuncias de violencia feminicida en la entidad, respaldando con su voz las demandas de víctimas y familiares”.

Es por ello que “frente a la violencia y simulación que permea en la entidad, exigimos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca y al Gobierno del Estado, la búsqueda inmediata y eficaz de la abogada mixe”.

1/2 Expresamos nuestra preocupación por la desaparición de la defensora de #DDHH Sandra Estefanía Domínguez Martínez y su esposo, quienes fueron vistos por última vez el viernes 4 de octubre en la comunidad de María Lombardo, San Juan Cotzocón, #Oaxaca. pic.twitter.com/v7NDQaXuPO — ONU-DH México (@ONUDHmexico) October 9, 2024

En un comunicado, la Fiscalía de Oaxaca precisa que se realizan las indagatorias aplicando los protocolos especializados en los que incluye la perspectiva de género.

De acuerdo con la denuncia recibida el 8 de octubre de 2024, familiares informaron a la institución que ambas personas fueron vistas por última vez el 4 de octubre de 2024, en María Lombardo, en la región de la Cuenca del Papaloapan. Al recibir la denuncia, la Fiscalía inició de manera inmediata las labores de investigación a través de la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y la Sociedad.

La Fiscalía de Oaxaca desplegó un equipo multidisciplinario integrado por personal de la Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas para realizar los actos de investigación necesarios que permitan localizar a las víctimas.

El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, confirmó que Sandra y su pareja se encuentran desaparecidos y su vehículo fue localizado en Veracruz. Oaxaca y Veracruz tienen una franja entre Playa Vicente y María Lombardo muy difusa y comúnmente en esa zona ingresan grupos de la delincuencia del estado de Veracruz, explicó el funcionario.

El funcionario se refirió a un chat que, dijo, se utiliza en el contexto político actual, y refirió que existen dos líneas de investigación “muy sólidas” respecto a la desaparición de estas dos personas.

Sin mencionarlo, el funcionario se refirió a un video que circula en redes sociales donde se observa a la pareja de Sandra golpear a dos mujeres en una cantina de María Lombardo y esa línea es la que se investiga junto con la actividad de la activista.

En tanto, uno de los políticos que podría estar relacionado con el caso, Donato Vargas Jiménez, salió a decir: “no tengo en nada en contra de ella, siempre se tomó como un tema político porque no hubo una denuncia como tal o que me citaran a la fiscalía o que me estuvieran investigando”.

“Entonces como paisano, como conocido, mi deseo es que es que parezca con vida, que este bien, que haya una información de sus familiares.

Insistió:

“Lo tengo que aclarar: no tengo nada, absolutamente nada en contra de ella, no tengo nada en contra las personas que me señalan porque lo tomo de esa manera que es un tema político, es un tema de grilla”.