Fernández Noroña anuncia que el próximo sábado se realizará la "tómbola" de jueces

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que luego de la discusión de las leyes secundarias de elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, se llevará a cabo, el próximo sábado, el sorteo público de los cargos judiciales que serán electos en las elecciones del 1 de junio de 2025.

El senador morenista anunció que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ya le informó que le enviarán las listas sobre elección de jueces que fueron solicitadas.

CJF no frenará reforma judicial, mañana entregará listas para elección de jueces y magistrados

“Se va a convocar mañana (jueves 10 de octubre). Tenemos muchas horas mañana de discusión con las dos iniciativas en reforma electoral que no lo preveía la elección, porque las personas juzgadoras no eran elegidas por el voto universal, secreto y directo, no eran elegidas. Entonces, mañana, durante el transcurso de la sesión, en algún momento, haré la convocatoria, al cierre, al cierre de la sesión se hará la convocatoria para la sesión del sábado 12 de octubre”