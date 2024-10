Se enfrentan Norma Piña y Lenia Batres por calificativos; reforma judicial enreda a ministros (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La discordia por la reforma judicial causó hoy que durante la sesión del Pleno los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se confrontaran por las reglas que deberán aplicarse para invalidar leyes, sin que llegaran a una resolución definitiva.

Ante las modificaciones constitucionales aprobadas por Morena y sus aliados en el Poder Legislativo, el Pleno acordó definir el próximo lunes cuántos votos se requerirán en adelante para invalidar leyes.

Este jueves la Corte analizó una acción de inconstitucionalidad relacionada con las leyes de ingresos en municipios del estado de Coahuila en cuyo proyecto el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo propuso invalidar las porciones impugnadas.

Siete ministros votaron en favor del proyecto de Pardo, por lo que el secretario general de Acuerdos de la Corte, Rafael Coello Cetina, declaró que la propuesta no había prosperado y, por tanto, las leyes eran válidas en su totalidad.

Eso causó que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena cuestionara cuántos votos estaban siendo considerados para declarar invalidez, pues la reforma judicial, al reducir la integración de la Corte a nueve ministros, también redujo la mayoría calificada para declarar invalidez a seis votos.

Afirmó que la Constitución vigente no establece el requisito de los ocho votos para invalidar, como sí lo establecía la Carta Magna antes de la reforma judicial.

“Me parece que tanto en Sala como en Pleno las votaciones se toman por mayoría, esa es la regla general, salvo que exista una norma expresa que establezca esa votación calificada, y mi pregunta es ¿dónde encontramos esa norma expresa que exige una votación calificada?”, cuestionó.

A juicio del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, ante la falta de una regla escrita sobre la votación calificada que debe prevalecer mientras se integra la nueva Corte con nueve ministros, el Pleno debía determinar que la mayoría simple (seis votos) es suficiente para invalidar leyes.

“Mi pregunta es: ¿dónde existe en el texto constitucional una excepción a la regla general que nos lleva a ocho votos calificados, no existe, fue derogada”, explicó.

Estamos ante una integración de 11, en esta hipótesis de integración de 11–agregó–, la regla general, la regla normal, es mayoría simple.

Los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Yasmín Esquivel y la ministra presidenta coincidieron en que se debe considerar que, mientras existan 11 ministros en pleno, la mayoría calificada requerida es de ocho votos.

Loretta Ortiz y Juan Luis González Alcántara Carrancá dijeron, al igual que Gutiérrez Ortiz Mena, que el Pleno tiene que establecer un criterio específico para este tema en lugar de hacer interpretaciones análogas.

Álgida discusión

Lenia Batres recordó a sus compañeros que anteriormente el Pleno decidió mantener en funcionamiento las Salas de la Corte pese a que la reforma establece su extinción y que ese era el momento para definir también qué hacer con las votaciones para invalidar leyes.

“Sería un poco absurdo porque ya llevamos varias sesiones de Sala funcionando y emitiendo resoluciones. Yo, repito, si ya se resolvió eso, tendríamos que votar coherentemente esta otra parte y asumir si la regla es el funcionamiento con base en la integración de 11 ministros, pues asumir que nos corresponde una mayoría calificada de ocho”, dijo.

La ministra presidenta, Norma Piña solicitó evitar el uso de adjetivos como la palabra “absurdo” utilizada por la ministra Batres.

“No sé bajo qué regla usted me pueda reconvenir a no utilizar la palabra absurdo. Me parece que es inadecuado y sí tendríamos que ponernos de acuerdo muy bien en cuáles son los límites de la libertad de expresión argumentativa que tenemos las y los ministros”, respondió Batres.

“Entiendo yo que un límite obvio es no faltarnos al respeto personalmente, pero creo que no existe forma de contenernos, que usted nos contenga respecto de las palabras que utilicemos respecto de nuestra argumentación, (yo) insistiría en que me parecería absurdo, lo sostengo, lo reitero, que una parte sí adoptemos un método interpretativo y en otra parte, no, cuando se trata de la misma reforma constitucional”.

??Sube de tono discusión entre las ministras Lenia Batres y Norma Piña*.



*No importa cuando leas esto. pic.twitter.com/D1Eauq4OHR — Clips SCJN (@SCJN_Clips) October 10, 2024

El ministro Luis María Aguilar Morales se sumó al reproche realizado por la ministra presidenta a los calificativos utilizados por Batres.

“El calificar de absurdo o de otro tipo de calificativo, lo que presentamos o lo que decimos, no es sólo calificar lo que decimos, es calificar a la persona que lo dice, de tal manera que, (a mí) sí me parece, de alguna manera, ofensivo señalar que si estamos siendo… proponiendo algo ‘absurdo’ es porque nosotros somos ‘absurdos’ y así. A mí sí me parece que, para guardar el respeto a un Tribunal Constitucional y sus integrantes, sería conveniente omitir ese tipo de calificativos”, agregó.

Piña Hernández también respondió a los cuestionamientos de Batres:

La facultad que tengo para comentar o hacer un comentario es la misma que tiene usted para expresarse en este Pleno, (yo) como rectora de la discusión sí, y si así lo considero por los integrantes (a mí, en lo personal, no me afecta), pero por los mismos integrantes de llevar una sesión sin ofendernos o expresar calificativos, claro, si usted considera que es libertad de expresión hacerlo, no hay ningún problema ¡eh!, o sea, usted puede seguirse expresando como quiera.

El lunes 14 de octubre próximo la Corte revisará otra acción de inconstitucionalidad en la ponencia de la ministra Ríos Farjat, por lo que el Pleno acordó volver a abordar el tema de los votos requeridos para invalidar leyes antes de entrar al análisis del asunto que la ministra expondrá.