Andrea Chávez denunciará al caricaturista Antonio Garci Nieto por difundir imagen erótica falsa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La sendora Andrea Chávez informó que demandará al caricaturista Antonio Garci Nieto por presuntamente haber realizado y difundido una imagen falsa de carácter erótico, en la que se superpuso el rostro de la morenista sobre el cuerpo de otra mujer.

En un video compartido en sus redes sociales, la senadora de Morena denunció que el caricaturista “realizó, con inteligencia artificial, y publicó en sus redes sociales una imagen falsa de contenido erótico, en la que superponía mi rostro al cuerpo semidesnudo de otra mujer, con el objetivo de vulnerar, degradar y atacar mi intimidad”.

Tras una profunda reflexión acompañada de incontables muestras de cariño, atenderé la exigencia de miles de mujeres que me solicitan denunciar, por la vía legal, la agresión de Antonio Garci Nieto contra mi intimidad.



El pasado 8 de octubre, Andrea Chávez dijo que no denunciaría, pero tras recibir múltiples mensajes de apoyo, otros en los que le expresaron preocupación y algunos en los que le señalaron la importancia de sentar un precedente jurídico ante un “delito tipificado con severidad por la Ley Olimpia”, dijo que reconsideró su decisión.

“Aunque yo hubiera preferido no usar esta vía, son miles de niñas, adolescentes y mujeres las que siguen mi trabajo en las redes sociales y no puedo permitir que en este tiempo de mujeres tan sólo una de ellas deje de interesarse en participar en la vida pública por culpa de la violencia machista”, manifestó.

“Tengo claro que ya no solo me represento a mí misma, sino también a casi medio millón de mujeres chihuahuenses que confiaron en mí”, agregó.

Ante las acusaciones, Antonio Garci Nieto argumentó que él sólo compartió la imagen. “Precisión. Yo no hice esa imagen, eso es una calumnia, ya circulaba desde hace más de un año en internet y ahora que les sirve para lincharme con ese sambenito me lo cuelgan”.

Precisión.

El caricaturista denunció en su cuenta de X que, desde entonces, está siendo víctima de persecución por lo que él llamó “humor”. “No importa de dónde venga la censura o la fiscalización del humor, tenemos que defender la libertad de la creación humorística porque, si no, nuestra sociedad será un correcto y solitario cadáver en su bonito y elegante ataúd”.

“Uno de los motivos principales por los que no quise denunciar era para que el violentador no se victimizara y aun así lo hizo: se dijo perseguido, no se disculpó y ratificó que es perfectamente consciente de su violencia de la cual se siente orgulloso y eso no lo voy a permitir”, explicó Andrea Chávez en su video, después de las publicaciones de Garci Nieto.