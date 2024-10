Detienen a youtuber trans que acudió a la toma de protesta de Sheinbaum

EL MARQUÉS, Qro (apro).- Policías del municipio de El Marqués, conurbado con la capital de Querétaro, fueron denunciados por Carla Ramírez Alvarado, una mujer trans que relató cómo la retuvieron y le violaron sus Derechos Humanos.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 2 de octubre, después de que la youtuber pro 4T, acudió a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo, donde recordó que el mensaje de la primera presidenta de México la hizo sentir orgullo y con esperanza.

Terminada la cobertura de la actividad regresó a Querétaro, pero al quedarse sin dinero tuvo que caminar varios kilómetros hacia su casa, sin mayores incidentes, hasta que una patrulla llegó de manera rápida y le cerró el pasó.

“Cómo si yo fuera narcotraficante o delincuente de alto rango, ¿no?”, señaló.

Agregó que los policías, una mujer y un hombre, el cual estaba encapuchado, no le dijeron nada, aunque ella les preguntó qué querían, por lo que optó seguir caminando y observó cómo los policías arrancaron su unidad y se alejaron en sentido contrario.

Unos 5 minutos después expresó que otra patrulla con el número 4724 la abordó y de igual forma le cerró el paso mientras iba en la vía pública.

“Casi me atropella porque pasó muy pegado a mí y frenó en seco. Yo le dije qué se traen ¿no?, ¿qué pasa? y se bajan los dos policías y dicen, es que te reportaron. Sí, pero no es la forma”, recordó.

Los policías le mostraron una foto suya, misma que ella explicó que le fue tomada esa madrugada durante su andar, por una cámara situada en un poste, por lo que hizo notar a los policías que en la imagen se apreciaba que no estaba cometiendo delito alguno.

La mujer explicó que le pidieron revisar su bolsa por lo que les mostró su contenido y también le preguntaron quién era, fue así que exhibió su identificación oficial del INE, la identificación de prensa que le otorgó Presidencia, y también una credencial de su canal de YouTube “@mxelcanaldemexico”, con su nombre: Carla Ramírez Alvarado.

“Los policías todo el tiempo se estuvieron refiriendo a mi persona como masculino, al cual yo les dije: ´A ver, me ves de mujer, estoy maquillada, traigo ropa de mujer, lógicamente mi físico es de mujer, soy mujer´, con eso finalicé mi explicación”.

En su video dijo haber hecho saber a los elementos de la unidad 4724 su inconformidad por el trato que le estaban dando. “Esa es una violación a los Derechos Humanos, incluso, es una falta de respeto a la comunidad LGBTTIQ+”.

Tras quejarse con los policías varones relató que arribó la mujer policía que minutos antes la había abordado en otra patrulla, quien justificó que no la había revisado antes porque no había podido abrir la puerta de su unidad.

“Le dije: ‘¿cómo se te trabó la puerta si traes una camioneta nueva?, no entiendo’. Pero sí, según la mujer policía se le trabó la puerta”.

Pese a atender la petición de los oficiales, la mujer trans dijo que fue retenida más de 30 minutos sin que los policías la dejaran seguir su camino o la trasladaran con una autoridad para deslindar responsabilidades, como aseguró que se los propuso.

“Ya tengo más de media hora ¿a quién le llamas? Porque no radiaron señores, no radiaron, marcaron por teléfono, no puedes tú como policía utilizar un teléfono y llamar de manera personal a otra persona, porque se puede mal interpretar, porque no le estás dando el informe a tu central”, señaló en su video de denuncia.

La mujer recordó que cerca de donde fue detenida hay cámaras del municipio, mismas que invitó a revisar, a menos que no funcionen, agregó. Carla aprovechó para decirle a la gente que sigue su canal, que la Constitución garantiza el libre tránsito de las mexicanas y mexicanos, por lo que lamentó haber sido detenida por los policías, así como la forma en que se dirigieron a ella.

“El policía dice que no era detención. ¡Caramba! el detener una persona, el momento de evitarle su circulación, revisarle documentos y todo eso, eso es detención, aunque no me hayan subido a la patrulla es su detención, porque me retuvieron más de 30 minutos, a escasos 230 metros del C4 y donde está el ministerio público municipal”.

Ramírez Alvarado llamó al presidente municipal, Rodrigo Monsalvo Castelan, a capacitar a sus policías.

“Porque no es posible que tu propio policía que te debe cuidar cuando caminas en la noche, te detenga, te calumnie, te ofendan”, lamentó.

Y añadió: “Para ellos una persona de la comunidad LGBTTIQ+ del gremio trans, yo soy mujer trans, por caminar a esas horas de la noche piensas que nos estamos prostituyendo, no señores, muy respetable el oficio de cada persona que se prostituye, pero no todas somos prostitutas por ser transexuales o travesti”.

También aprovechó para hacer un llamado al gobernador, Mauricio Kuri, pues dijo que ella regresaba de trabajar.

“¿Por qué crees Mauricio Kuri que se te critican las acciones?, porque no te dedicas a gobernar si no a viajar y al estar viajando no te das cuenta de la realidad, de lo que pasa con tus policías”, le reclamó.

La mujer trans recordó las funciones de un policía y dijo que la forma de vestir de un ciudadano no es un motivo para detener a nadie, por ello lamentó que después de que la revisaron y retuvieron, le dijeron: “ya llégale”.

“Como diciendo, ya llégale, si no te vas te detenemos, ¿no?, metiendo miedo todavía. Son intimidatorios, eso no se vale, y eso me lo dijo la mujer policía, entonces ¿de qué se trata?”.

Carla dijo ubicar a los diferentes policías que la detuvieron, pues recordó que de manera reiterada pasan y también se estacionan frente a su domicilio. Sin embargo, después de que hizo su denuncia pública, el pasado 03 de octubre, hace casi una semana, no ha recibido ninguna atención por parte de las autoridades municipales o del estado, ni tampoco de la Defensoría de Derechos Humanos.