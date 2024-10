Sheinbaum afirma que los jueces se inconforman con la reforma judicial porque van a ceder su espacio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Quienes se inconforman por el avance de la Reforma Judicial “son los jueces que van a tener que ceder su espacio a los nuevos jueces” que serán electos por voto popular, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Yo no creo en ninguna crisis constitucional. Se han cubierto todo los requisitos y normas” para la implementación.

“Llevan casi tres meses en paro, cobrando, ¿cómo?, ¿dónde está el acceso a la justicia que tanto defienden?” e insistió en que no hay crisis constitucional y los ocho ministros no tienen atribuciones para parar la reforma constitucional. Ya lo dijo el propio Diego Valadez que no es del movimiento que provino de nosotros”.

Enfatizó: “La reforma al Poder Judicial va”, porque logrará un mejor México. Además de que el Consejo de la Judicatura hizo lo que dice la constitución. “Ellos saben que por encima de la carta magna no hay nada”.

Enseguida ligó el tema con que “el 2 de junio en esa elección no sólo se eligió a presidenta también a legisladores (…) Todavía hay comentocratas que hablan de la sobrerrepresentación”,ñ.

Le dedicó amplio tiempo al tema de la cantidad de curules y escaños que obtuvo Morena y aliados aún cuando en otras ocasiones se ha quejado de que quieran mezclar el tema de la reforma con los partidos.

“¿Quién decidió que avanzara el llamado plan C? El pueblo, por eso ocho ministros de la Suprema Corte no pueden detener este cambio constitucional que ha seguido paso por paso todas las reglas de leyes y la Constitución. ¿Va a ser benéfico esto? Sí”.

Al regresar al asunto de la reforma Judicial se quejó de que aunque hay muchos jueces que están de acuerdo, no le dan mucho espacio en los medios de comunicación, por lo que pidió que se escuche a todas las posturas.

Agregó que para quien “defiende sus privilegios” ordenan amparos pero estos no aplican en reformas constitucionales, sino para leyes secundarias.

¿Dónde está la crisis constitucional? En ningún lado”.

Insistió en que la propia presidenta de la Corte “aceptó que hay 46% de nepotismo en el informe que se presentó” y ese esquema se puede romper cuando los integrantes de ese poder “vengan de abajo”.

Habló de algunos requisitos: “Que hayan sacado 8 de promedio en licenciatura, 9 en la materia que será su ámbito en que quieren ser electos. Que hagan ensayo, ¿por qué quiero ser juez?, cartas de recomendación”, también indicó que la probidad tiene que ver con los jueces, magistrados y ministros.