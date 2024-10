Violencia en Tabasco: cárteles piden la "destitución" de jefe policiaco (Video)

VILLAHERMOSA, Tab (apro).- Por segundo día consecutivo continuó la jornada de violencia en Tabasco; este viernes, en un video en redes sociales y con mantas colocadas en escuelas, un grupo delictivo pidió la "destitucion" del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, general Víctor Hugo Chávez Martínez, por no ser "neutral", ante lo cual el gobernador Javier May Rodríguez aseguró que su administración no tiene acuerdos con criminales.

En rueda de prensa, el mandatario tabasqueño, en su primera declaración en torno a la violencia que inició desde el jueves de la semana pasada, un día antes de rendir protesta, pero que se acrecentó en las últimas 48 horas con quema de negocios y vehículos, afirmó que los hechos violentos "no son por ausencia de la autoridad", sino "porque hay presencia, acción y resultados de la autoridad".

"Lo ocurrido ayer son muestras de resistencia a la autoridad, pero la autoridad prevalece y continuará con más énfasis", aseveró.

Insistió en que los hechos de violencia del jueves "no son porque el gobierno está del lado de alguna banda delictiva".

Por el contrario, expuso, "son muestras de que no hay colusión de ningún tipo".

"Nuestro gobierno no está vinculado a la delincuencia", enfatizó.

Sobre los videos y cárteles que piden la destitucion del titular de la SSPC, May Rodríguez dijo que con ello la delincuencia "busca generar desconfianza de la población hacia sus autoridades".

Dijo que el general Chávez Martínez "cuenta con todo nuestro respaldo y confianza".

El titular del Ejecutivo hizo un llamado a la población para hacer denuncias anónimas al 089 para detener a los responsables de los hechos delictivos.

Mediante un video que circula en redes sociales, una agrupación criminal le dijo al gobernador que "la paz está en sus manos".

En el clip, que dura menos de un minuto, hombres armados con vestimenta militar le piden a May el cambio del titular de la SSPC.

Según la acusación, el militar está apoyando a una banda con sede en Jalisco...

"La paz está en sus manos, cambie a ese mugroso que no le es leal a la patria y a quien ponga que sea neutral", le dicen, y ofrecen que le darán "paz total a Tabasco".

Asimismo, aparecieron mantas contra el funcionario en escuelas de los municipios de Centro y Paraíso.

El estado de psicosis que se registra en Tabasco obedece a la información que se difunde en redes sociales.

Anoche fue localizada una cabeza humana dentro de una nevera en la colonia Primero de Mayo, de Villahermosa.

Ahí se encontró una narcomanta con amenazas al secretario de Seguridad.