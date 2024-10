Improvisación en el primer sorteo de vacantes para elección de jueces y magistrados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En el arranque del proceso de insaculación para definir las 464 plazas de magistrados y 386 plazas de jueces de distrito que se definirán por votación el 1 de junio de 2025, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, advirtió: "Nunca habíamos hecho un ejercicio así, es inédito, entonces todos estamos aprendiendo". Y agregó, con una risa: “De aquí directo a la Lotería Nacional”.

Inédito, el proceso que tuvo lugar en el Senado este sábado estuvo marcado por la improvisación y diversos momentos surreales, como cuando la secretaria enseñó, una tras otra, las 100 bolas numeradas antes de meterlas en la urna; cuando un equipo colocó, durante unos 10 minutos, 414 bolas en los estantes, en orden numerario; cuando se instaló un pizarrón para explicar la dinámica de números pares y nones; o cuando se cayó una bolita.

En varias ocasiones, Fernández Noroña tuvo que recordar las reglas de la tómbola que definiría los cargos en juego para las elecciones del año entrante: en caso de tener una bola con un número non, se jugarían las plazas con número non en las elecciones del año entrante. Si saliera una bola par, serían las plazas con número par. "Las plazas, no las personas", insistió el senador, quien agregó que las convocatorias para las candidaturas todavía no se emiten.

Pero las reglas se complicaron a medida que avanzó el ejercicio. Como existen 114 plazas vacantes de magistrados y 25 de jueces, y que las listas de plazas pares y nones abarcaban la mitad de los cargos del Poder Judicial de la Federación, se tuvo que realizar tómbolas adicionales para sacar bolas, cuyo número correspondía al de una plaza de magistrado o de jueces.

Este problema surgió cuando la bancada de Morena se dio cuenta que el acuerdo aprobado el jueves pasado para definir el protocolo de la tómbola implicaba cambiar a más de la mitad de los jueces y magistrados –tomando en cuenta las vacantes–, lo que contravenía con la reforma.

En otro momento, ya avanzado el proceso, Fernández Noroña interrumpió la sesión para informar que, en la lista de cargos por renovarse mediante elección, había ocho plazas ocupadas por juzgadoras en situación de maternidad, por lo que pidió hacer un “ajuste” y sumarlas a las 25 vacantes en la tómbola adicional.

Frente a un auditorio semivacío, producto del boicot de los partidos oposición que se negaron a enviar sus legisladores para asistir a la tómbola, el proceso se extendió durante más de cuatro horas, pues las secretarias leyeron en voz alta cada uno de los cargos que se renovarán mediante proceso electoral, cuya lista fue entregada por el Consejo de la Judicatura de la Federación (CJF).

Senadores de oposición justificaron su ausencia criticando al concepto mismo de la tómbola. "No debemos validar este despropósito. La justicia no se rifa. Es una equivocación histórica. No necesitamos jueces populares, sino jueces justos y que apliquen la ley y la Constitución", planteó el expriista Manlio Fabio Beltrones en su cuenta de X.

De hecho, a lo largo de la mañana, las redes sociales fueron el teatro de críticas cruzadas respecto al proceso de insaculación: simpatizantes de Morena aplaudieron un ejercicio "histórico", derivado de la reforma al Poder Judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que las voces opositoras denunciaron la improvisación con la que se llevó a cabo la insaculación.

Al mismo tiempo, un grupo de trabajadores del PJF manifestaba en las afueras del Senado para expresar su rechazo a la reforma, que pone en entredicho el sistema de carrera judicial.

"El procedimiento ha sido muy claro", sostuvo Fernández Noroña al concluir el evento, y celebró que el proceso se llevó a cabo en un tiempo mucho menor al que se pensaba en un principio. "Iniciamos un proceso electoral histórico", agregó el político del PT, quien aseveró que "por primera vez en la humanidad" se llevarán a cabo elecciones de jueces. "De este tamaño es la reforma", puntualizó.