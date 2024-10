La falta de una firma retrasa la convocatoria de listados para elección de jueces

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ordenó un receso de cuatro horas para darle publicidad a la Convocatoria de listados de jueces y magistrados por falta de una firma.

Durante la sesión en el Pleno del Senado, el senador morenista pidió una pausa para que la legisladora faltante de la firma ponga su rúbrica en el documento y puedan darle publicidad.

“Hoy sale la convocatoria. A ver, explico cuál fue el motivo de que yo haya decretado un receso. A diferencia de la Junta de Coordinación Política que tiene voto ponderado, en el caso de la Mesa Directiva cada integrante cuenta un voto. Y si bien es cierto que la presidencia tiene voto de calidad, me decían, son igual número que firmaron, igual número que no firmaron, estamos siete, tenemos seis firmas, me decían que con voto de calidad de la presidencia se podía emitir la convocatoria.

“Es tan importante el proceso que yo no quise correr ningún riesgo de dar lugar a ninguna interpretación. No, prefiero las siete firmas. Y una integrante de la Mesa Directiva que no se encontraba en el Pleno, pedí que me la localizaran y me la convocaran para que firme”, explicó en conferencia de prensa.

Al cuestionarle sobre quién era la senadora faltante para plasmar su rúbrica en la convocatoria, el senador morenista dijo no “recordar” su nombre.

La convocatoria de listados de ministros, jueces y magistrados convoca a los poderes de la Unión para que integren los Comités de Evaluación, la convocatoria para los ciudadanos para emitir su voto, así como los cargos que se elegirán el primero de junio del 2025.