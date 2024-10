Reforma judicial es irreversible: Adán Augusto López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto, afirmó que la reforma al Poder Judicial es irreversible y no hay fundamento legal para detenerla, luego de las acciones de inconstitucionalidad que ha presentado la oposición.

Entrevistado en el Senado de la República, el senador morenista también habló de la destitución de jueces en la insaculación realizada el pasado 12 de octubre en el Senado de la República como establece la reforma al Poder Judicial.

¿Que la insaculación implique la destitución de todos los jueces?, se le cuestionó.

"Es un proceso que está establecido en la constitución y cuando se dan movimientos reformadores pues hay que tomar decisiones. Afortunadamente los jueces y los magistrados pueden participar en el proceso de selección. Yo creo que incluso llevan ventaja los jueces y magistrados que decidan participar", indicó.

¿Senador, no hay futuro a las acciones de inconstitucionalidad?

"No, ninguno. Ninguno. No hay fundamento legal. No, no tienen manera de detenerla. Es irreversible la reforma a la justicia", aseguró.

El senador también afirmó que los legisladores de oposición que no acudieron a la insaculación en protesta por la reforma judicial que no asistieron porque obedecen a intereses externos y son “cuidaprivilegios”.