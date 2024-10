Personal del Hospital Regional del ISSSTE en León sí tiene vínculo con empresas favorecidas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a que el secretario de Salud de Guanajuato, Gabriel Alfredo Cortes Alcalá, negó en entrevista con el periódico AM que personal del Hospital Regional del ISSSTE en León tenga vínculos con empresas a la que se le asignaron contratos, documentos en poder de este medio lo contradicen.

De acuerdo con actas del Registro Público del Comercio, Ana Rosa Quiroz Ramírez, coordinadora de recursos financieros en el HR ISSSTE León creó una empresa en 2020 con el dueño de Grupo Guanajuato de Comercio y Mantenimiento, a quien el ISSSTE, en León, le asignó en 2021, cuando ya eran socios, el contrato HRL-CM-LP-0030-2021, por hasta 2 millones 311 mil pesos, y dos contratos más, entre 2023 y 2024, por 2 millones 557 mil pesos, para darle mantenimiento preventivo y correctivo al aire acondicionado y equipos de refrigeración del Hospital Regional.

Aunque las asignaciones de 2023 y 2024 se dieron en el marco de licitaciones públicas, los documentos de los procedimientos LA-51-GYN-051GYN025-N-5-2023 y LA-51-GYN-051GYN025-N-17-2024 evidencian que la única participante fue la empresa Grupo Guanajuato, a quien finalmente, el 22 de junio de 2023, cuando Cortés Alcalá ya tenía meses en la dirección del Hospital y el 30 de mayo de 2024, le adjudicaron los trabajos.

La empresa donde tanto la funcionaria del ISSSTE como Álvaro Rangel Bowser son socios desde hace cuatro años es Grupo Industrial Bowser & CO. Quiroz Ramírez no menciona su participación en esta empresa en ninguna de las ocho declaraciones patrimoniales que ha presentado ante la Secretaría de la Función Pública desde 2020. Además, en el Registro Público del Comercio no hay evidencia documental de su supuesta disolución.

Proceso dio a conocer el pasado fin de semana que otro caso similar es el de Comercializadora de Seguridad Privada con Responsabilidad Social, donde Héctor Javier Tenorio Luna, coordinador de Mantenimiento del Hospital Regional del ISSSTE en León, desde 2020, quien en la empresa funge como parte del consejo de vigilancia.

A esta compañía le adjudicaron la licitación LA-51-GYN-051GYN025-N-16-2024, para el servicio de vigilancia del hospital por un monto mínimo de 624 mil 990 pesos y máximo de 1 millón 41 mil 651 pesos. En el procedimiento también sólo participó esta empresa y pese a que no hubo competencia, el pasado 30 de mayo le adjudicaron el contrato.

Como funcionario, la firma de Héctor Javier Tenorio Luna aparece en contratos y fallos del Hospital Regional, incluido el fallo de la licitación LO-51-GYN-051GYN025-N-7-2023 con el que el 15 de agosto de 2023 se le entregó a una licenciada en psicología, María Petra Brito Landa, el acuerdo HRL-CM-LPO-0047-2023 de 3 millones 479 mil 667 pesos para darle mantenimiento mayor a la cocina y el comedor.

Subcontratación

En total, desde que Cortes Alcalá asumió la dirección del Hospital en 2023 y hasta que dejó el cargo en 2024 para unirse al gabinete de Libia García en Guanajuato, realizó compras por alrededor de 50 millones de pesos para la adquisición de distintos bienes y servicios tanto con personas físicas como con empresas.

La asignación más onerosa, de acuerdo con los registros del portal de compras gubernamentales, Compranet, se le otorgó a LIMPSE SA de CV para realizar el servicio de limpieza por hasta 20 millones 327 mil pesos.

Apenas el 14 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la precariedad laboral de los trabajadores de limpieza. Indicó que en este sector se emplea principalmente a mujeres bajo el esquema de subcontratación a quienes se les termina pagando un salario ínfimo. En conferencia de prensa, la mandataria anunció que enviará al Congreso una iniciativa de reforma laboral, y el objetivo, detalló, es que tengan seguridad social y que se regule esta forma de contratación para su beneficio.

En contraste, como director del Hospital Regional, Gabriel Alfredo Cortes Alcalá recibió un sueldo mensual bruto de 106 mil pesos y en 2024 reportó ingresos adicionales por un monto total de 240 mil pesos bajo el concepto de Servicios profesionales, consejos, consultorías y/o asesorías.

Omite tema de adeudo predial

El secretario de Salud no hizo comentarios a AM sobre el adeudo de 107 mil 12 pesos, derivado de la falta de pago del impuesto predial, desde 2014, del inmueble ubicado en el interior Lomas 1 del Fraccionamiento El Molino Residencial, en León, Guanajuato, cuya cuenta predial 03A000114516 está a su nombre.

Este desarrollo habitacional, como dio a conocer Proceso, ofrece a sus habitantes campo de Golf, Casa Club, áreas verdes y otras amenidades. Los precios de las residencias, en este momento, oscilan entre los cuatro y los 21 millones de pesos, según páginas especializadas.

Tampoco aclaró si es la casa reportada en su declaración patrimonial, con valor de 1 millón 800 mil pesos, que adquirió en septiembre de 2014 a través de un crédito Fovissste, o se trata de otra propiedad.