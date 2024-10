Sheinbaum asiste “de sorpresa” a asamblea informativa en Edomex sobre la beca Rita Cetina

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De “sorpresa” la presidenta Claudia Sheinbaum llegó a la asamblea informativa de la escuela de Moisés Sáenz en Papalotla, Estado de México, para la entrega de la beca Rita Cetina que comenzará en 2025 para estudiantes de secundaria.

“La educación es un derecho, no un privilegio”, indicó y en su visita dijo a los estudiantes “que se mantienen todos los programas de bienestar y además los vamos a llevar a la Constitución para que sean derechos del pueblo de México”.

Añadió que entre los nuevos programas de bienestar está la beca para todos los estudiantes de educación básica de escuelas públicas.

“Es la beca Rita Cetina para todas y todos los estudiantes de secundaria del país que van a escuela pública. Y también que no nos digan que la escuela pública es menos que la escuela particular, eso no es cierto. Las escuelas públicas son las mejores de todo el país”, aseguró.

Ahora que por primera vez hay una mujer presidenta "digo que no llego sola, llegamos todas las mujeres a la presidencia de la República. Vamos a seguir reconociendo, difundiendo que las mujeres podemos ser lo que queramos ser”, afirmó.

Dijo: “a las jovencitas que están aquí que sepan que pueden ser matemáticas, bomberas, ingenieras, que pueden ser lo que quieran”.

Sheinbaum también recordó que su administración creará más preparatorias y universidades para que todas y todos puedan ir a ese nivel educativo.

“Por eso ahora queremos que la zona metropolitana del valle de México no haya Comipems, que ese examen desaparezca.

“Para nosotros no son el futuro de México, son el presente. La educación es un derecho del pueblo de México, no es una mercancía, no es un privilegio, es un derecho y eso es otro principio de la cuarta transformación de la vida pública”, resaltó.