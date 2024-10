“Sinaloa prácticamente no tenía homicidios antes de la detención del Mayo Zambada”: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Lo menos que las y los mexicanos debemos exigir a Estados Unidos es ¿Qué pasó?” y qué hubo detrás de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, porque a partir de esos hechos se incrementó la ola de violencia en Sinaloa, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también espera que el gobierno estadunidense responda la carta del exmandatario Andrés Manuel López Obrador.

“Lo menos que las y los mexicanos debemos exigir es: ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio esta detención? ¿Por qué salen liberados delincuentes?, que fueron entregados por extradición de México. Entonces eso sigue, que se dé toda la información, ¿quién está en esta investigación? Es la Fiscalía General de la República”, dijo.

La mandataria federal detalló el proceso en que se dio la detención del narcotraficante mexicano en julio de este año y lo que sucedió en el estado a partir de ese hecho, además de aclarar que no se trata de no detener a integrantes de grupos criminales sino de evitar olas de violencia.

“Lo que es, creo yo, más importante es el tema del informe de Estados Unidos, porque el tema es cómo es que se da esta detención. No olvidemos, Sinaloa no tenía homicidios, no estoy diciendo que no deba detenerse a los delincuentes, en eso todos estamos de acuerdo que quien delinque debe haber cero impunidad”.

Añadió: “Veamos qué pasa: Sinaloa prácticamente no tenía homicidios, viene una detención que no es una detención que venga de instancias del gobierno estatal o federal o de las fiscalías, sino que hay un supuesto secuestro de “El Mayo” y se lo llevan a Estados Unidos. Después sale que hay alguien que salió liberado, no quiero dar los detalles. ¿Qué pasó? Y a partir de ahí se desata una ola de violencia en Sinaloa”.

-¿Ya ha sido tema este asunto de que Estados Unidos no entrega la información y además a qué lo atribuye? Antes de la detención no se tenían estos niveles de violencia en Sinaloa, el expresidente hablaba de una corresponsabilidad de Estados Unidos por provocarla, de alguna manera. ¿A qué lo atribuye? y si se lo han pedido directamente en estas reuniones.

-Sí, en su momento lo hizo el presidente López Obrador por escrito y el que haya cambiado la administración, el gobierno, no quiere decir que esa carta no debe ser respondida, hay continuidad, entonces todavía es importante que se dé respuesta a ello.

Repito: nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, la fiscalía está haciendo su trabajo y nos corresponde también disminuir los índices delictivos, pero hay que saber ¿por qué?, ¿cuál?, ¿qué hubo detrás?

Sobre si sería pertinente que en un tiempo determinado la Fiscalía General de la República dé un informe de su propia investigación en México, insistió en que “le corresponde a la Fiscalía. Nosotros lo que tenemos con ellos ahora es buscamos más coordinación para la actuación permanente, pero ellos tienen autonomía y definen si se informa o no y cómo porque también hay líneas de investigación que tienen que ellos guardar para poder seguir desarrollando”.