Alcalde de Iguala suma a su equipo a excolaboradores de José Luis Abarca

CHILPANCINGO, GRO. (apro).- Servidores públicos que fueron parte de la administración del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien estuvo en funciones cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y en la actualidad preso por presunta relación con el asesinato de dirigentes sociales de la llamada Unidad Popular, forman parte del actual gobierno municipal de Erick Catalán Rendón, un expriista que logró la alcaldía por la postulación de la alianza Morena-PVEM-PT.

El alcalde de Iguala tiene como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal desde los primeros días que asumió las funciones (el 30 de septiembre pasado) a Crisóforo Tinoco Bahena, quien de manera pública fue señalado de una presunta participación en los hechos en que desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa y de una supuesta relación con Guerreros Unidos, el grupo criminal que operaba en Iguala en esa época, él lo ha negado en declaraciones a periodistas.

Durante el periodo de Abarca Velázquez fue el director y comandante de la Policía Municipal. Desde entonces, casi todos los alcaldes siguientes lo han incluido en sus administraciones.

José Luis Abarca.

En los últimos nombramientos que otorgó el actual alcalde destaca también el de Elías Flores Velázquez como titular del Órgano de Control Interno. Este servidor público no solo ocupó el mismo cargo en la administración de Abarca Velázquez, también es hermano de quien fue el secretario de Seguridad Pública Municipal en ese mismo periodo, Felipe Flores Velázquez, quien está preso por la noche de Iguala, en la que desaparecieron a los 43 normalistas de Ayotzinapa, mataron a otros tres e hirieron a varios más. Además de las víctimas del equipo de futbol de Los Avispones.

Durante esa noche de Iguala, que después ratificaron las indagatorias oficiales, quedó expuesto la colusión entre los mandos operativos y administrativos de las diferentes corporaciones policiacas y áreas de la Seguridad Pública de Iguala y de municipios a su alrededor, con criminales que tenían operaciones en esta parte de la zona Norte del estado.

Fue confirmada la participación de los elementos policiacos en los hechos de esa noche. Desde entonces, hace 10 años, la Policía Municipal de Iguala está desarmada.

Catalán Rendón también incorporó en su administración a Humberto Villalobos Domínguez como secretario de Gobierno, quien desempeñó la misma función con Abarca Velázquez, pero renunció al cargo casi de inmediato, por supuestos motivos de salud, de acuerdo con lo que publicaron algunos medios de comunicación. En su lugar nombró a Javier Hernández Reyes.

Todos estos nombramientos y cambios han ocurrido rápido, porque las funciones del alcalde comenzaron con este mes, aun dejó claro que sus colaboradores tienen toda su confianza.

En la conferencia matutina del viernes 4 de octubre pasado expuso que él es una persona que no se deja llevar por chismes o comentarios negativos sobre alguien, al ser cuestionado sobre Carlos Balbuena Schiaffini, a quien nombró como director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala (CAPAMI), quien tuvo el mismo cargo en el organismo de Chilpancingo en la administración pasada, el cual concluyó cuestionado sobre su desempeño. “Hay que dar el beneficio de la duda”, contestó a un reportero al preguntarle en particular sobre este caso. Sus repuestas, en cuanto a sus otros colaboradores, son similares.

Tinoco Bahena y su continua operación en Seguridad Pública Municipal

Existe una inclinación de los alcaldes de Iguala por mantener a Tinoco Bahena en funciones destacadas en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Desde el periodo de Abarca Velázquez casi todos lo han llamado a colaborar, como el actual, que representa la alianza liderada por Morena, el partido de izquierda que mantiene la mayoría en el país, incluido Guerrero.

Cuando la administración de Abarca Velázquez (2012-2015, pero no concluyó su periodo por el caso Ayotzinapa) fue el comandante operativo de la Policía Municipal, cargo del cual lo habrían separado en 2013, porque en mayo de ese año policías municipales atacaron a balazos la comandancia de Teloloapan, otro municipio de zona Norte. Lo que está documentado en la prensa local es que, además, siete elementos municipales fueron arraigados para ser investigados por el mismo hecho.

Aun con su separación formal, Tinoco Bahena no se habría retirado de la corporación, porque siguió en nómina, de acuerdo con lo que él mismo declaró a la página de noticias en redes sociales Hora Cero, en diciembre de 2021; la entrevista fue retomada por otros medios de comunicación en Guerrero.

“Sí, bueno, no fue asunto mío. A mí no me dieron de baja porque haya incurrido en algún delito. Cuando es eso te vas de baja o cuando no pasas los controles de confianza o cometes un delito, te tienes que retirar o te dan de baja, porque has hecho algo indebido. Pero en este caso, a mí no me quitaron por haber hecho algo indebido o no me sacaron por algo así, o porque estaba sujeto a investigación, sino porque a lo mejor él (José Luis Abarca), tenía sus razones. Él tenía que hacer los cambios y poner a quién considerara y uno solamente ser disciplinado”, es la respuesta que dio a la página de noticias y que retomó el periódico estatal El Sur, cuando fue cuestionado de si seguía en nómina.

Ese diciembre de 2021 volvió a escena pública porque acaba de recibir el nombramiento de director de la Policía Municipal de Iguala de parte del alcalde priista David Gama Pérez (2021-2024).

En esa misma entrevista trató de sacudirse responsabilidades sobre el caso Ayotzinapa, con el argumento de que él no estaba en funciones en septiembre de 2014, porque lo separaron del cargo un año y dos meses antes. Pero seguía con un salario y, técnicamente, dentro de la corporación.

Aun así, admitió que en una ocasión fue llamado a declarar ante la Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General de la República-FGR) por el caso de los normalistas.

Sobre este mando policiaco también recaen señalamientos de dirigentes locales de presunta relación con grupos criminales, los cuales también rechazó en esa entrevista.

El historial público de Tinoco Bahena, al parecer, hizo que el exlcalde de Iguala, el priista Esteban Albarrán Mendoza (2015-2016, solo estuvo un año de los tres del periodo que concluyó en 2018), desistiera de haberlo nombrado como director de la Policía Municipal; al día siguiente ratificó a un mando que ya estaba en funciones.