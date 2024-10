Hacienda realiza “revisión” en Coahuila por irregularidades en programa de "autos chocolate"

SALTILLO, Coah. (apro).-La regularización de autos chocolate en Coahuila es objeto de una “revisión” por parte de la Secretaría de Hacienda, después de que se detectaron unidades que no debieron ser legalizadas de acuerdo al decreto federal emitido en el 2022, y el cual se ha modificado para ampliar los plazos y que sus dueños puedan concluir los trámites.

El recaudador de rentas en la entidad, Luis Gurza Jaidar, señaló al salir de su oficina y enfrentar a un grupo de manifestantes que mantenían bloqueado el periférico Luis Echeverría Álvarez en Saltillo, que la normativa establece que no se pueden otorgar las láminas de identificación de los vehículos si estos ingresaron después de el 19 de octubre del 2021, fecha que marcó el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

“En el proceso de plaqueo se detectó que esos vehículos no eran elegibles para la regularización y fueron legalizados indebidamente. Si nosotros plaqueamos esos vehículos, la Secretaría de Hacienda, por el convenio de coordinación que existe, podríamos ser sujetos de una sanción”, dijo.

Aún no se ha determinado la cantidad de vehículos que se encuentran en esta situación, pero la Aduana de Piedras Negras aseguró varias unidades que, después de que sus dueños concluyeron el trámite de regularización y plaqueo, salieron de territorio mexicano y al pretender ingresar de nuevo se detectó la irregularidad, ya que en los archivos aparecen como unidades que ingresaron después de octubre del 2021.

“En tanto nosotros no concluyamos un proceso de revisión de unos vehículos que ya nos está requiriendo Hacienda y no conozcamos la postura y la respuesta de Hacienda en relación a esos vehículos que ya decomisó en las fronteras; vehículos que ya estaban regularizados y vehículos que ya estaban plaqueados fueron decomisados en la frontera, y sobre esos vehículos Hacienda está pretendiendo sancionar al estado de Coahuila. Entonces nosotros estamos defendiendo jurídicamente la postura de ese procedimiento de plaqueo y en tanto no se resuelva eso no podemos continuar con los procedimientos de plaqueo”, agregó.

El funcionario no precisó cuántos casos fueron detectados con esas irregularidades y tampoco la sanción impuesta por las autoridades federales.

Semanas atrás ciudadanos reportaron en redes sociales el decomiso de las unidades por parte de la Aduana en Piedras Negras, pero también por parte de policías estatales durante los retenes que presuntamente se instalaron en todo el estado para detectar unidades sin placas o con las láminas vencidas.

Por su parte Lorena Chávez, quién encabezó la protesta afuera de las oficinas estatales y bloqueó una de las principales avenidas en Saltillo junto con casi un centenar de personas, explicó que también pagaron ya por el plaqueo y ahora las autoridades de Coahuila se niegan a entregarles las láminas.

“Se hizo el pago en Recaudación de Rentas y no hemos obtenido las placas. Son más de mil personas que están en esta situación y aquí en Saltillo estamos reunidos una pequeña cantidad de ellos. Las autoridades se escudan en que Hacienda los sancionó con una penalización de millones de pesos por unas placas que supuestamente decomisaron en la frontera y que esos carros no habían pasado con el decreto. ¿Qué es lo que sucede?, pues que nos están castigando en Coahuila para no entregarnos láminas aún teniendo nosotros el visto bueno de Repuve (Registro Público Vehicular)”, dijo.

Dijo que en varias ocasiones han tratado de hablar con las autoridades, pero no han accedido y por ello decidieron realizar el bloqueo de la vialidad, con lo que se provocó un fuerte congestionamiento vehicular.

También dio a conocer que su inconformidad es porque los retenes que desde hace semanas se realizan en todo el estado, la policía estatal lleva a cabo el decomiso de vehículos. Dichos retenes presuntamente tienen el objetivo de asegurar unidades que circulan sin placas o con éstas vencidas, a fin de regularizar los pagos por derechos vehiculares.

Sin embargo, los dueños de las unidades popularmente conocidas como “chocolates” aseguran que también están quitando los vehículos que no han concluido con los trámites de regularización, cuando es tú sería una competencia de las autoridades federales.

Gurza Jaidar señaló que los ciudadanos están en su derecho de manifestarse, pero el gobierno de Coahuila se encuentra imposibilitado para entregar las placas y se estableció un sistema de verificación y validación, dónde se detectan las unidades que no debieron de haber sido regularizadas.