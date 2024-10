Luis Donaldo Colosio Riojas fue hospitalizado por dolores de espalda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El senador de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio, dio a conocer que se encuentra hospitalizado por un dolor en la espalda.

En un video que publicó en sus redes sociales, el senador emecista detalló que fue ingresado al hospital hace dos días por un fuerte dolor en la espalda y en la pierna,

“Buenos días. ¿Cómo están familia? Yo no tan bien, pero ya estoy mucho mejor. Desde hace dos días empecé con un dolor muy fuerte desde la espalda, pierna. Ya me checaron y al parecer no tengo nada grave. Reposo, medicamento. ¿Pero qué cosas? Es la edad. ¿Cómo van ustedes? Bendiciones a mi viejo”, menciona en el video.

En el video el legislador se le ve cansado y en la cama de hospital, desde donde envía el reel, su mensaje lo manda en tono irónico y diciendo que sus dolores son por la edad.