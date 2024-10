Se cumplen cinco años del primer “Culiacanazo”, el operativo de AMLO que incendió Sinaloa

CULIACÁN, Sin., (Proceso).– Poco después de las 14 horas del jueves 17 de octubre de 2019 una imagen comenzó a hacerse viral... Una pick-up blanca y con redilas circula por la principal avenida de la capital de Sinaloa. En la caja iban hombres armados, junto a una artillería empotrada en la batea del vehículo. Luego surgió otra imagen, la de un convoy de camionetas en la colonia Loma de Rodriguera, al norte de la ciudad.

Era la respuesta del crimen organizado para obligar a las autoridades federales a replegarse. Ese fue el primer “Culiacanazo”, el operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. El despliegue federal y la respuesta criminal paralizaron la capital del estado a plena luz del día. En ese momento, Ovidio era uno de los cabecillas de la facción de Los Chapitos, integrado por sus otros tres hermanos.

En ese 2019 la ciudadanía observó cómo quedó en medio del fuego cruzado; por más de 24 horas el comercio y toda actividad productiva quedó detenida a punta de bala.

En ese “jueves negro” se padecieron los atisbos de la guerra que se venía. Una guerra que persiste. A cinco años de distancia, la imagen parece haberse vuelto cotidiana luego de la captura de Ismael el Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López (uno de los hijos del Chapo) en Estados Unidos, que fue posible –al parecer– por una supuesta traición del propio Guzmán López y de sus hermanos.

Así, un día después de que se cumplan cinco años del operativo fallido del gobierno de López Obrador para detener a Ovidio Guzmán, que puso en jaque a la capital sinaloense, en Estados Unidos el Mayo será presentado (este viernes) ante el juez Brian Cogan en una audiencia en Nueva York que podría marcar el inicio de un juicio contra el jefe del cártel de Sinaloa.

En junio 2019 Cogan sentenció a cadena perpetua al Chapo Guzmán –compadre del Mayo– y ayer 16 de octubre el mismo juez dictó 38 años de cárcel contra Genaro García Luna –secretario de Seguridad Pública del entonces presidente panista Felipe Calderón Hinojosa–, sentenciado por proteger al Cártel de Sinaloa para traficar drogas hacia territorio estadunidense.

Cuatro meses después de la sentencia contra Guzmán Loera, el gobierno mexicano detuvo a su hijo Ovidio, lo que desató la furia de los grupos armados de esa facción del Cártel de Sinaloa.

Cinco años más tarde la parálisis regresó, pero con síntomas constantes y que no ceden. Desde hace más de 30 días la capital estatal padece momentos repetidos de muertes, bloqueos, robos y levantones.

Desde entonces en la sociedad civil muchas voces se levantaron para exigir a las autoridades que tomaran medidas ante lo que podía volver a ocurrir.

El chef y empresario Miguel Taniyama, exlíder de la cámara de restauranteros, explica sobre la situación. El también activista formó parte de los esfuerzos para crear políticas públicas en pro de la recuperación de la paz en la ciudad, de quitarle esa “ingobernabilidad” a la ciudad y al estado.

Taniyama agrega:

El saldo en este constante “Culiacanazo” ha dejado más de 200 asesinatos desde el 9 de septiembre último y una crisis en desaparición forzada que se calcula en más de 270 personas levantadas por el choque entre las facciones de los hijos del Chapo Guzmán y de Ismael Zambada García, el Mayo.

Medios locales, como la revista Espejo, publican que “se viven ‘Culiacanazos’ a diario”. Esos momentos en que la actividad en general es detenida. Esta parálisis se traslada a la vida nocturna de la capital: no existe. Ahora los bares y antros realizan “tardeadas” buscando regresar algo de actividad a una ciudad que lleva ya más de cuatro semanas de violencia ininterrumpida.

Ovidio, hijo del Chapo Guzmán, estuvo capturado unos minutos ese 17 de octubre de 2019. El gobierno federal tuvo que liberarlo por órdenes del entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de que “lo prioritario era salvar vidas”.

Yo tomé la decisión. ¿Por qué? No quisimos arriesgar al pueblo, no queremos la violencia y esto no lo entienden los autoritarios fascistoides; quisieron resolver todo con el uso de la violencia y todavía hay quienes cuestionan.