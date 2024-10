Diputados oficialistas rechazan dar prioridad a la creación de un nuevo Fonden

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Diputados de Morena, PT y PVEM rechazaron dar prioridad a la iniciativa de reforma para volver a crear el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), ahora con el nombre Fondo de Apoyo Social ante Desastres Naturales (Fasden), a propuesta del grupo parlamentario del PAN en la Cámara Baja.

La iniciativa la presentó la coordinadora de los diputados del PAN, Noemí Luna, quien argumentó que el regreso del Fasden es para se tenga un recurso garantizado para ayudar a los estados y a los municipios cuando un desastre natural acontezca, como en el caso de Acapulco, Guerrero, devastado hace casi un año por el huracán “Otis” y recientemente por el huracán “John”.

Huracán Otis, de categoría 5, causa daños históricos… y no hay Fonden

“Acapulco no se ha levantado. Para miles de familias ha significado dolor y pérdida. Sigue siendo una real que, con la eliminación del Fonden, se eliminó la posibilidad de que el gobierno actuara rápidamente porque el humanismo político también significa evitar el dolor evitable.

“El gobierno no puede evitar un huracán, el gobierno no puede evitar un sismo, el gobierno no puede evitar una sequía; pero sí puede evitar que las familias, que las personas sufran, y eso se evita con prevención y con una rápida respuesta, teniendo un recurso garantizado”, detalló.