Diputados aprueban reforma que reduce la edad para la pensión a adultos mayores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Por unanimidad, los legisladores en la Cámara de Diputados aprobaron la reforma en apoyos del Bienestar, que beneficiarán a personas con discapacidad, adultos mayores, así como de apoyos al campo y pesca.

La iniciativa reforma los artículos 4 y 27 de la Constitución Política y garantiza que el Estado y las entidades federativas reduzcan de 68 a 65 años la edad para que las personas adultas mayores puedan recibir una pensión.

Con 483 votos a favor y cero en contra, los diputados aprobaron la reforma en lo general, que también establece que la Federación y las entidades federativas garantizarán la entrega de una pensión a las personas con discapacidad permanente, teniendo prioridad personas menores de 18 años.

El dictamen también establece que el Estado garantizará la entrega de un apoyo permanente a campesinos que cultiven sus tierras sembrando árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas, conforme a las disposiciones aplicables; un apoyo anual directo para fertilizantes productores escala, y gratuitos de pequeña y un apoyo anual directo a pescadores escala de pequeña.

Los legisladores presentaron más de 200 reservas para su discusión en lo particular, por lo que la iniciativa será debatida durante la noche de este 22 de octubre.

Durante los posicionamientos, los legisladores mostraron su apoyo de la iniciativa de reforma para que continúen los programas sociales, ya que todos son en favor de la población más vulnerable.

El legislador del PRI, Christian Mishel Castro, resaltó que la modificación del artículo 4 y 27 de la Constitución tiene un alcance transcendental, porque se trata de elevar a rango constitucional programas sociales que impactan directamente en la vida de las personas.

Y enfatizó en el impacto de los programas sociales que se elevan a rango constitucional como: la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el programa Sembrando Vida, el programa de Fertilizantes, el programa Bienpesca, el programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos.

Por su parte, el diputado del PAN, Diego Ángel Rodríguez, afirmó que su partido está a favor de los programas sociales, porque ven en ellos una herramienta que realmente impulse a las personas a salir adelante.

“Programas que motiven a las y los jóvenes a estudiar e integrarse al mundo laboral al finalizar su preparación académica, que ayuden a las madres y a los padres a no tener que angustiarse porque no les alcanza para la canasta básica, a que les aseguremos a los adultos mayores que no tengan que esperar horas para recibir una atención médica deficiente y que al salir no se vayan sin medicamentos que realmente necesitan”, detalló.

Asimismo, el diputado morenista, Gabriel García Hernández, resaltó que el nuevo humanismo mexicano va seguir escribiendo historia, “vamos a modificar el artículo 4 y 27 constitucional para convertir este ideal en derechos sociales”.

Esta es la octava iniciativa de reforma aprobada por la Cámara de Diputados del paquete que envió el expresidente Andrés Manuel López Obrador; la reforma pasará al Senado para su trámite legislativo y posterior discusión en la Cámara Alta.