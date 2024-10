Tras denuncias de acoso, Jorge Islas declina al nombramiento de coordinador de Consulados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de la difusión de una carta que trabajadoras del Servicio Exterior Mexicano enviaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acusándolo de violencia, abuso y acoso laboral, Jorge Islas López declinó al nombramiento como coordinador general de Consulados de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En una carta difundida en su cuenta de X, el diplomático anunció este martes su decisión:

“Me permito comunicar que he declinado la honrosa invitación que me hizo el secretario de Relaciones Exteriores para hacerme cargo de la coordinación general de consulados, una vez que fue creada la unidad administrativa en la SRE”.

En el documento de cinco párrafos, Islas López agregó que esa decisión es “a efectos de estar en condiciones de responder en el marco de la ley, a la campaña de señalamientos infundados y mentiras maliciosas de las que he sido objeto en días recientes, con la convicción de que siempre me he conducido con honradez y probidad en mi desempeño público, en particular al frente del Consulado General de México en Nueva York”.

El excónsul explicó que su declinación al cargo que le confirió el canciller Juan Ramón de la Fuente el pasado 3 de octubre, lo hizo “en consistencia con mis convicciones en favor de los derechos humanos y como padre de dos hijas feministas y activistas que me han inspirado a ser más consciente de la importancia de la igualdad sustantiva y el respeto entre mujeres y hombres”.

Añadió que también le interesa que el debate sobre estos temas “se mantenga en un nivel de objetividad, de honestidad y de progresividad con base en la verdad y la justicia”.

Al final del documento, Jorge Islas López agradeció las muestras de “solidaridad, afecto y apoyo” recibidos, en especial “a la comunidad de migrantes mexicanos en Nueva York, a quien le serví durante los últimos años en absoluto con absoluta responsabilidad, honradez, entrega y pasión en la defensa y promoción de sus derechos fundamentales, así como al equipo de mujeres y hombres del consulado, quienes han cumplido con igual dedicación y empeño”.

De paso, agradeció a De la Fuente su consideración y destacó que los resultados y datos objetivos de su trabajo “han sido inéditos y altamente productivos y son públicos y transparentes”.

El pasado 18 de octubre, Proceso publicó la nota de la carta que trabajadoras del Servicio Exterior Mexicano y del Consulado General en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) enviaron el jueves 17 a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para denunciar que eran víctimas de violencia, abusos y acoso laboral; así como discriminación por condición de género, por parte del recién nombrado coordinador general de los Consulados de México, Jorge Islas López.

En el documento de dos cuartillas, cuya copia tiene Proceso, las 16 firmantes pidieron a la mandataria federal reconsiderar el nombramiento del funcionario.

El mismo 17 de octubre, Islas López difundió en sus redes una carta de nueve puntos en los que aseguró que las acusaciones eran “falsas” o que, en todo caso, eran “genéricas y abstractas”.