Sheinbaum exhibe resolución de jueza para eliminar reforma judicial: "la hizo por QR"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La presidenta Claudia Sheinbaum exhibió que la notificación de la resolución de la jueza Nancy Juárez para eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma Judicial fue enviada mediante un QR que al intentar abrirlo aparece eliminado, recurrió a un notario para certificar la falla.

"Sí (notificaron), fíjense esto está muy bueno, buenísimo: Llega una notificación a la Consejería Jurídica, esta notificación de ese juzgado de la jueza, viene un texto y después dice `véase la notificación en este QR... Enséñales el QR (pidió a sus colaboradores). Y dice 'el QR ha sido eliminado'", detalló.

La mandatariadijo que ayer la consejera Jurídica, Ernestina Godoy, pidió al notario 176 para que "certificara que en efecto el QR no lleva a ningún lado. ¿Sí se entiende? Tanto que han estado diciendo con la notificación".

La presidenta mostró en un celular que no hay ningún enlace que se pueda ver y reiteró: "Viene en un QR, no lleva a ningún lado o sea no hay notificación" y por lo tanto el Ejecutivo federal no puede darse por notificado.

Sheinbaum Pardo incluso ironizó con pedir "a ver que Harvard nos diga qué opina de que el QR no se abrió".