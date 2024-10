El Senado aprueba por unanimidad la reforma de Sheinbaum sobre igualdad sustantiva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Los senadores aprobaron por unanimidad la primera reforma propuesta por la presidenta, Claudia Sheinbaum, en materia de Igualdad Sustantiva, que establece igualdad de mujeres en al ámbito social, salarial y un libre desarrollo sin violencia.

La iniciativa reforma el articulo 4º de la Constitución y establece que el Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres; también que el Estado tiene deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes, niñas y niños.

La iniciativa se aprobó en lo general con 124 votos a favor y cero en contra.

La iniciativa establece, en materia laboral, que un trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta género ni nacionalidad.

En el debate se presentaron ocho reservas, sin embargo, ninguna se aprobó en el Pleno de la Cámara Alta, por lo que el dictamen fue aprobado en lo particular 126 votos a favor y cero en contra.

Previo a los posicionamientos se presentaron al menos 18 posturas por votos particulares, principalmente de mujeres, al argumentar que es un día histórico para sus derechos.

Posteriormente se realizó una ronda de posicionamientos en donde las y los legisladores reiteraron la importancia de la iniciativa por los derechos de las mujeres, sin embargo, algunas senadoras advirtieron que todavía tienen que seguir luchando.

La senadora de Morena, Malú Micher, de quien resaltó el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha luchado por muchos años por los derechos de las mujeres, enfatizó que la igualdad sustantiva es algo que aspiraban hace más de 45 años y hoy se ha hecho una realidad.

“Por eso que sueñen las niñas con ser presidentas, legisladoras, con ir al espacio, con subir montañas, con ser futbolistas, que sueñen con lo que quieran y, si una mujer decide y no se lo asignan, ser una ama de casa, lo decidió libremente, no se lo obligaron, no se lo asignó la familia o la cultura.

“El reto no es sencillo, tenemos que seguir luchando y conquistando esos espacios y por eso me encanta que nuestra presidenta, cuando dice que es tiempo de mujeres, lo dice con congruencia, coloca en el centro de nuestro gobierno a la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos.

“Ya no más tocar nuestros cuerpos sin nuestro consentimiento, ya no matrimonios forzados, ya no aquellos que son extraordinarios legisladores y no pagan pensión alimenticia, ya no queremos ‘toma tus 20 pesos y haz lo que quieras con ese dinero’. Por eso estamos aquí”, enfatizó.

Por parte, la senadora Amalia García, de Movimiento Ciudadano (MC) resaltó que este día es histórico y esta reforma es una lucha de largos años, sin embargo, dijo que todavía faltan más reformas por los derechos de las mujeres.

“Hemos sí cambiado el andamiaje jurídico. Ha sido un esfuerzo titánico, pero todavía incluso con reformas como la que se plantean del artículo 4º constitucional, el derecho a vivir una vida libre de violencia, y también las reformas en los demás artículos que habla del Estado con poderes reforzados para garantizar nuestra seguridad, no es suficiente. Junto al andamiaje jurídico, debe cambiar la vida y la realidad, porque en promedio 11 mujeres pierden la vida a manos de los hombres”, explicó.

El dictamen, al ser aprobado en la Cámara de origen, pasará a la Cámara de Diputados para proceso legislativo en Comisiones y posterior discusión en el Pleno de San Lázaro.