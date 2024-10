“Habrá consejeros que respondan a intereses del PRIAN”: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A los trabajadores “rebeldes” con la decisión del Consejo de la Judicatura Federal de aplicar descuentos a quien no regrese a trabajar, la presidenta Claudia Sheinbaum les cuestionó: "¿Cuál es la razón de tanto enojo?", además de apuntar a que inconformes con el avance de la elección, dentro del INE: “Habrá consejeros que respondan a intereses del PRIAN”.

“Son este grupo de trabajadores y también quienes están detrás de ello. Es quienes se manifestaron en contra de una reforma al Poder Judicial, que son grupos muy conservadores. A todos los trabajadores del Poder Judicial, lo hemos dicho muchas veces: No van a ser afectados sus derechos laborales, eso lo dice un transitorio de la reforma”, afirmó.

“¿Por qué ellos se manifiestan? Es una pregunta, los jueces, las juezas pueden participar en el proceso de elección, pero es una decisión que tomó el pueblo de México (...) ¿Cuál es la razón de su manifestación? Si van a ser respetados todos sus derechos laborales (...) ¿Cuál es la razón de tanto enojo? Si ellos no van a tener ninguna afectación”, señaló.

Incluso dijo que será al contrario, dado que ya no habrá nombrados por ser hijos, primos, hermanos, por lo que será “mucho más transparente” porque se busca que se termine el nepotismo y la corrupción. Reiteró: “¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto enojo? ¿Quiénes son los que están en este movimiento? (...) No es un asunto de la presidenta con una jueza, no. Yo tengo un mandato popular”.

Por tanto, llamó a que regresen a trabajar dado que sus derechos laborales no serán afectados, incluso “que se sienten de una manera razonable con el Consejo de la Judicatura para que se explique eso, pero también lo que no puede ser es que estén en paro y sigan percibiendo su salario (...) No hay razón ni para el enojo ni para el odio porque van a ser respetados todos sus derechos”.

La mandataria federal también dijo que de acuerdo con la información que tiene el Ejecutivo Federal es “que continua la elección y no hay nada que la pueda detener porque ya hay una resolución del Tribunal Electoral y el INE ya emitió un comunicado”.

Sobre consejeros electorales que estén inconformes con la resolución del Tribunal, afirmó: “Habrá consejeros que respondan a intereses del PRIAN o a otros intereses, pero hay reforma constitucional, hay reconocimiento del tribunal de que tiene que continuar la elección y comunicado del INE de que dice la elección a jueces, magistrados y ministros va. La elección va es voluntad del pueblo de México”.