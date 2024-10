Reforma judicial: Monreal niega "campaña anticipada" de jueces

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, negó que los jueces, magistrados que han acudido a la Cámara de Diputados estén realizando campaña anticipada.

Esto luego que de que el martes y miércoles, el coordinador Ricardo Monreal y el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna se reunieron con jueces y magistrados que han apoyado la reforma judicial.

“No, no es un acto anticipado porque recuerden ustedes que ellos son en automático ya candidatos; es decir, no necesitan ni necesitarían que el Comité de Evaluación los examine, les haga pruebas o entrevistas públicas. Ellos, de desearlo, todos, jueces, magistrados y ministros en funciones, según la Constitución, tienen pase automático a ser candidatos. Y me parece muy buena la decisión del legislador porque no se puede desaprovechar esa experiencia de mucha gente, de jueces y juzgadores”, explicó.