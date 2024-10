Sheinbaum defiende a las Fuerzas Armadas tras la muerte de 19 personas en Culiacán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La muerte de 19 personas, derivada de la detención de Edwin Rubio "El Max" en Culiacán, Sinaloa, se dio porque las fuerzas armadas fueron, primero, agredidas por grupos armados y respondieron en defensa, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se trata de un presunto jefe de célula criminal de la fracción de "El Mayo" Zambada.

"Fue una detención y ahí hubo ataque a las Fuerzas Armadas que iban a detener a este delincuente, y se respondió dentro del marco de la ley", habrá detalles del operativo en el informe de seguridad, pero adelantó: "Fue un ataque y una respuesta por parte de quienes fueron a detener a este delincuente".

Agregó a la defensa de las Fuerzas Armadas: "Toda acción de este tipo, en donde hay personas que pierden la vida, más allá de si son presuntos delincuentes o no, siempre hay que proteger la vida de las personas, siempre son investigadas y hay un proceso que se sigue necesariamente. Entonces, si quieren, que se informe claramente, pero fue una detención en donde hubo agresión a las fuerzas federales y respondieron".

La investigación de este tipo de hechos se da desde la Secretaría de la Defensa Nacional y, si es necesario, interviene la fiscalía.

También en Sinaloa la agresión de elementos a un civil, la mandataria federal expuso que "la instrucción que hemos dado, y es la política, es la estrategia del Gabinete de Seguridad, es que no haya enfrentamientos. No vamos a regresar a la guerra contra el narco, no es llegar en un marco fuera de los derechos humanos y dentro del marco de la ley, llegar a agredir para matar a una persona, por más que sea presunta o no delincuente".

Dijo que lo que hay es atención a las causas, así como inteligencia e investigación; en el caso de un delito en flagrancia, se da la detención del delincuente.

La presidenta insistió: "En el caso de que las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional son agredidas, entonces dentro del marco de la ley ellos tienen derecho a responder en el marco de la defensa propia".

Después se refirió al tema en cuestión: "Hay investigaciones (...) Nosotros no vamos a permitir que haya ejecuciones fuera de la ley, eso no. Distinto es un marco de violencia cuando son atacadas las Fuerzas Armadas. Entonces, en todos los casos en donde hay una presunta irregularidad, las propias Fuerzas Armadas investigan y también se da vista al Ministerio Público si es necesario".

Añadió que siempre se actuará en el marco de la ley y no será de forma contraria, "por más difícil que sea la situación de inseguridad, de grupos criminales, siempre tenemos que actuar dentro del marco de la ley".