La diputada Nay Salvatori denuncia que su expareja secuestró a su hijo (Video)

PUEBLA, Pue. (apro).- Nay Salvatori, diputada local, reveló ser víctima de violencia vicaria, pues presentó una denuncia penal contra su expareja, David Serna, por el presunto secuestro de su hijo, a quien se llevó desde hace un mes a Chihuahua sin su consentimiento cuando ella tiene la guardia y custodia del menor.

Además, la también exdiputada federal por Morena hizo público que existen otras tres denuncias anteriores que ella presentó contra el padre de su hijo por violencia, lesiones y amenazas de muerte, algunas de las cuales ya están judicializadas.

En entrevista en las instalaciones del Congreso local, Salvatori contó a los medios de comunicación que hace un mes Serna tuvo una convivencia con el niño, pero en lugar de regresarlo a su casa, “en un abuso de confianza” se lo llevó a Chihuahua y no lo ha devuelto.

“Al final me dijo: platícalo con mis abogados, y dije, pues ya no me lo va a regresar y hoy ya me bloqueó de Whatsapp”, relató la legisladora, a quien en momentos se le quebraba la voz, pues aseguró estar desesperada por no ver y no saber de su hijo desde hace un mes.

Incluso, relató que antes Serna estuvo detenido por intento de sustracción del niño de cuatro años de edad, aunque fue liberado pues llegaron a un acuerdo en el cual él se comprometió a buen comportamiento, cosa que no hizo.

“Lo quería hacer público porque sería incongruente de mi parte estar peleando por una iniciativa de ley en pro de las infancias y ser yo misma víctima de ese tipo de abusos y no hacerlo visible”, explicó en un video que publicó en las redes sociales.

Reveló que le dio un plazo a su expareja para que regresara al niño, pero al no haber una respuesta, “decidió romper el silencio porque igual (Serna) está violentando a su hijo”.