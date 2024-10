Tómbola sin equidad: 224 plazas de juezas y magistradas irán a elección

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tómbola para establecer qué plazas de jueces y magistrados serán sometidas a la primera elección judicial que se realizará en el país en 2025 incluyó a casi la mitad de las 474 mujeres juzgadoras que integran actualmente el Poder Judicial de la Federación (PJF).

Por ello, la magistrada Adriana Ortega Ortiz consideró que la reforma judicial tiene problemas de género que se deben corregir en adelante pues en la insaculación realizada por el Senado de la República resultaron sorteadas 224 plazas ocupadas por mujeres juzgadoras.

“¿Dónde está el ‘llegamos todas’?”, cuestionó la magistrada en referencia a la afirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“En el Poder Judicial, hasta donde yo me quedé nos vamos la mitad (…) no llegamos todas, nos fuimos muchas, 224 mujeres juzgadora que están profesionalizadas, que llegaron a esos espacios con todo el trabajo que cuesta llegar a esos espacios, la mitad de las mujeres juzgadoras se van a su casa si no se someten a la elección”.