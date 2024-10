Algunos diputados que integrarán la ASF han lidiado con el organismo fiscalizador en el pasado

CIUDAD DE MÉXIOCO (apro).- Algunos de los diputados que integran la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para los próximos años han lidiado con el organismo fiscalizador en el pasado: el exgobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas, fue señalado directamente por la ASF por irregularidades en su gestión, mientras que otros han tenido a familiares exhibidos por el organismo, como el hijo de Fidel Herrera Beltrán o el sobrino de Marcelo Ebrard Casaubón.

Anteriormente dirigida por Pablo Ángulo Briceño, el brazo derecho del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, la Comisión de Vigilancia de la ASF, una de las más importantes de la Cámara de Diputados, está ahora en las manos de Morena y sus aliados. Desde el año pasado, Ricardo Palmas Rojas, un integrante del grupo político de Sheinbaum, dirige la Unidad Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la ASF.

Su papel, estratégico, consiste en supervisar la labor de la ASF, el organismo encargado de auditar los gastos de recursos públicos federales y de detectar irregularidades y posibles casos de corrupción.

El nuevo presidente de la Comisión de Vigilancia, Javier Herrera Borunda, diputado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), no tiene un historial personal con la ASF, pero su padre sí: por desvíos multimillonarios orquestados durante su polémica gestión al frente del gobierno de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, fue incluso denunciado por la ASF en 2015, por simular el reintegro de miles de millones de pesos recursos federales que su gobierno había desviado hacia rubros no etiquetados, una práctica retomada por su sucesor, Javier Duarte de Ochoa.

Herrera se enriqueció de manera vertiginosa durante su mandato, en el cual “ganó” dos veces el premio mayor de la Lotería estatal: tan solo en sus primeros dos años al frente del gobierno de Veracruz, el político reportó un aumento brutal de su patrimonio, que pasó de 6 a cerca de 160 millones de pesos. Poco después de concluir su mandato, marcado por la implementación duradera de los Zetas en Veracruz, Enrique Peña Nieto lo nombró cónsul general en Barcelona.

Su hijo, otrora militante del PRI, obtuvo este año una diputación plurinominal por el PVEM, junto con otros juniors de la política mexicana. Javier Herrera Borunda ya había sido diputado plurinominal del PVEM, en 2015, en una época en la que el partido era aliado de Peña Nieto. Al igual que el PVEM, el veracruzano se convirtió en aliado de Morena previo al sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y lo dejó claro hoy, durante la ceremonia para la instalación de la Comisión de Vigilancia de la ASF.

El diputado estuvo flanqueado por Ricardo Monreal Ávila y Sergio Gutiérrez Luna, los dos operadores principales de Morena en la Cámara de Diputados, el primero como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y el segundo como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Para recalcar su autoridad, ambos tomaron la palabra en el arranque del evento, y luego salieron del recinto.

“Generalmente no acudo yo a esta instalación de comisiones, pero en esta ocasión me interesaba acudir, y me alegro que esté nuestro presidente (Gutiérrez Luna), que es nuestra máxima autoridad”, aseveró Monreal, y minutos más tarde, Gutiérrez Luna le devolvió la pleitesía al zacatecano, cuando aseveró que “dice que soy la máxima autoridad, pero él es mi coordinador”.

También asistió David Colmenares Páramo, el actual titular de la ASF, cuya gestión ha sido marcada por las denuncias de tres excolaboradores de alto nivel, quienes lo acusaron de negociar con secretarios, gobernadores y líderes partidistas para realizar auditorías “a modo”, de censurar las partes delicadas de los informes, y de nombrar a auditores por “cuotas” partidistas.

Expriistas

En la audiencia estuvo Eruviel Ávila Villegas, quien forma parte de la comisión. Durante su sexenio al frente del Estado de México, de 2011 a 2017, la ASF detectó más de 339 irregularidades con recursos federales, por un monto total que rebasó los 14 mil millones de pesos. Delfina Gómez Álvarez, la actual gobernadora mexiquense por Morena, lo acusó en 2017 de cometer un “acto ilegal” cuando ordenó la entrega de la cuenta pública de Texcoco –entonces bastión del partido guinda-- al PRI.

En aquel entonces, Ávila era todavía un destacado militante del PRI; había tomado las riendas de la entidad después de Enrique Peña Nieto y, al concluirse su mandato, se sumó a la campaña de José Antonio Meade Kuribreña, en la cual fungió como vicecoordinador.

Sebastián Ebrard Lestrade, otro junior de la política mexicana, obtuvo una diputación plurinominal de Morena en el Estado de México, en suplencia de Vidal Llerenas Morales, un incondicional de su tío, Marcelo Ebrard Casaubón, actual secretario de Economía en el gabinete de Claudia Sheinbaum Pardo. En el arranque del sexenio, Ebrard entregó una subsecretaría a Llerenas, por lo que Sebastián Ebrard ocupa ahora el asiento legislativo.

Como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, Ebrard enfrentó observaciones de la ASF relativas a la construcción de la Línea 12 del metro capitalino, la cual colapsó en mayo de 2021, causando la muerte de 26 personas.

En 2008, el organismo fiscalizador detectó irregularidades en la adjudicación de contratos, en 2009 apuntó a un probable conflicto de interés –el responsable de la obra, Enrique Horcasitas, era hermano del director de ICA, empresa contratista--, en 2010 señaló problemas en las obras y en 2011 observó que el costo de la obra se había disparado, de 15 mil 290 millones de pesos a 26 mil 200 millones de pesos.

Al igual que Javier Herrera, el nuevo secretario técnico de la Comisión de Vigilancia, Roberto Carlos Robles Saldaña, proviene del PRI jarocho; fungió como director del DIF de Boca del Río durante la presidencia municipal de Salvador Manzur Díaz, quien fue señalado por la ASF por los desvíos millonarios perpetrados durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Aunque Alejandro Moreno Cárdenas perdió el control de la Comisión de Vigilancia de la ASF, todavía tiene a uno de sus alfiles en el seno del grupo de integrantes de la comisión: Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, otrora secretario de finanzas y administración del PRI y ahora diputado federal plurinominal por Campeche. En julio pasado, La Jornada reveló los contenidos de unos audios en los que se oye a Gutiérrez hablar sobre mecanismos para triangular 16 millones de pesos de presuntos “moches” ordenados por “Alito” Moreno.