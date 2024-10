Mujeres de bajos recursos y escolaridad desconocen qué es la violencia digital y les preocupa menos

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Las mujeres con menor nivel socioeconómico (NSE) y de escolaridad sienten menos preocupación por la violencia digital que sus contrapartes con mayor NSE y de escolaridad, según el reporte “Percepción de las mujeres usuarias de los servicios de internet fijo y telefonía móvil sobre la violencia digital”, del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Las mujeres que participaron en el estudio describieron la violencia digital como “un comportamiento ofensivo hacia una persona, ya sea por su aspecto físico o bien por sus creencias, valores o pensamientos, a través de un medio digital” y las principales acciones que asocian con esa forma de violencia es: el acoso y recibir insultos.

Pero el mayor porcentaje de mujeres con el NSE más bajo (56.3%), así como las que no estudiaron (76.2%) refirieron que no sabían qué era la violencia digital o no contestaron, esto indica que, “a mayor NSE y nivel de escolaridad, las mujeres usuarias identifican en mayor medida las acciones que constituyen la violencia digital”.

El estudio también demostró que la mayoría de las mujeres usuarias de internet, les preocupa mucho sufrir violencia digital. Este caso replicó la tendencia anterior, a menor NSE y menor grado de estudio, mayor es el porcentaje de mujeres que sienten menos preocupación.

Las mujeres usuarias de telefonía móvil indicaron que les preocupaba mucho recibir alguna llamada o mensajes de texto (SMS) con amenazas, insultos o para extorsionarlas. En este caso, el porcentaje de las mujeres con mayor NSE y mayor nivel escolar fue menor que sus contrapartes en el otro lado del espectro.

Además, en general, las mujeres usuarias mencionaron en menor porcentaje que ellas o algún familiar o amistad han sido víctimas de violencia digital. En el estudio se identificó que, a mayor NSE y nivel de escolaridad el porcentaje de víctimas de violencia digital aumenta.

Según las mujeres usuarias, las principales formas de violencia digital de las que fueron víctimas fueron acoso e insultos. Las mujeres con menor NSE señalaron que fueron mayoritariamente víctimas de fraude, mientras que, por nivel de escolaridad las usuarias que no estudiaron indicaron haber sido discriminadas.

“Sin importar el NSE, las mujeres usuarias de internet fijo mencionaron principalmente que niños, niñas y adolescentes tienen mayor riesgo de ser víctimas de violencia digital a través de internet”, destacó el estudio.