Captura del "Mayo" Zambada: Gertz Manero evita especular sobre "viaje fantasma" de Rocha Moya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La afirmación de actos irregulares del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, en el entorno del secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, se hará una vez que se tengan pruebas, en caso de ser así, afirmó el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

-¿Cómo llevan el caso del gobernador Rubén Rocha? ¿Sí hubo esta salida o no de México, las actividades o han detectado algo irregular en su actuación?, se le preguntó en su primera aparición en una conferencia presidencial del gobierno de Claudia Sheinbaum.

-La Fiscalía tiene que ser muy concreta cuando tiene datos de prueba, conforme hemos tenido datos de prueba en razón de los funcionarios de la fiscalía estatal que estaban interviniendo en una acción que se llevó a cabo en una gasolinera que evidentemente está demostrado, se hizo público, nosotros no vamos a hacer imputaciones cuando mientras no tengamos las pruebas suficientes. Cuando las tengamos, las vamos a hacer como lo hemos venido haciendo, pero no podemos hacerlo antes porque nuestra propia tarea nos lo impide.

-¿Sí lo tienen en el entorno de investigación?, una cosa es que no se tengan pruebas hasta el momento y otra cosa es que sí se esté investigando.

-Por eso se lo digo: mientras no tengamos la certeza no podemos hacer una afirmación. La vamos a hacer, de eso no tenga cuidado cuando sea procedente, pero no podemos adelantarnos a hacer una serie de hipótesis que no tenemos probadas.

El fiscal general remitió la respuesta al asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, que, según la fiscalía del estado se dio en una gasolinera, cuando en realidad, informó la FGR, fue en el sitio donde sería la supuesta reunión a la que fue convocada “El Mayo” Zambada y donde también se anunció que estaría el gobernador Rubén Rocha Moya.