El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentó su renuncia a la SCJN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJN), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, se convirtió en el primer integrante del pleno en enviar su renuncia ante la Cámara de Senadores para no participar como candidato en la primera elección judicial del país.

A través de una carta dirigida a la Mesa Directiva del Senado de la República, el ministro señaló que no se considera un “candidato idóneo para ocupar un cargo que dependa del apoyo popular”.

“Si bien mi trayectoria y capacidades me califican para la judicatura, es en esa labor –para la que me siento más apto- donde la función no consiste en validar la voluntad de las mayorías, sino en resguardar los derechos de quienes más lo necesitan. Por ello, he decidido presentar mi renuncia”, indicó.