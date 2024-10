Ministros renuncian para llevarse su haber de retiro; “es un montón de dinero”: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ministros ahora quieren renunciar para llevarse su haber de retiro que es “un montón de dinero”, dado que “esa parte no la quitan de la Constitución”, cuestionó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria pidió esperar para saber si ministras “pasarán a la historia” con la votación del proyecto que busca eliminar una parte de la Reforma Judicial.

“Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero (…) ¿Por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución, es que si presentan ahora su renuncia se van a ir con todos los haberes de retiro”, reiteró.

La mandataria federal habló también del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que busca que solo se elija por voto popular a ministros, magistrados del Tribunal Electoral y de Disciplina Judicial e insistió en que lo que hace la Corte es inconstitucional, porque proviene de quejas de partidos políticos que se han manifestado en contra de la reforma Judicial.

“Ellos lo saben, son doctores en Derecho, no tienen las atribuciones como Corte de legislar, ni de echar para atrás una reforma constitucional que siguió todos los procesos tal cual establece la Constitución. Entonces, vamos a esperar a ver cómo votan los ministros y las ministras, vamos a ver cómo votan”.

Aunque pidió no adelantarse, “vamos a ver cómo van a votar, a ver si las y los ocho ministros que se requieren para esta mayoría calificada van a votar sobre algo que ellos saben que no es correcto”.

Agregó que “estos ministros y ministras que van a votar en estos días sabiendo que su voto va contra la Constitución, cuando ellos y ellas supuestamente son el resguardo de la Constitución, también van a pasar a la historia, y también el pueblo va a decir cómo se comportaron en un momento de transformación tan importante para el país”.

Sin embargo, puntualizó que si se revisa el marco jurídico del país, se encuentra que “los partidos políticos no tienen personalidad jurídica para presentar amparos por cambios constitucionales. Segundo, la Corte no puede ser legisladora. Es decir, se presenta una propuesta en donde están legislando frente a amparos de personas morales que no tienen personalidad jurídica, partidos políticos”.

En torno a quienes se han pronunciado por participar en la elección por voto popular para llegar a la Suprema Corte, como el caso de Roberto Gil Zuarth, quien fue secretario particular de Felipe Calderón, la jefa del Ejecutivo Federal respondió:

“Pues que decida el pueblo. Qué bueno que ya levantaron la mano. Ahora, el pueblo decidió que también se van a elegir magistradas, magistrados, jueces y juezas, no solamente ministras y ministros de la Corte”.