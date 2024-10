Reforma judicial dejó en el limbo a 100 jueces que no tenían juzgado asignado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Con la reforma judicial, cerca de 100 jueces federales que no han sido asignados a un juzgado, quedaron en el limbo debido a que no se resolvió su situación.

Durante la conferencia matutina del Poder Judicial de la Federación (PJF), la jueza Lucía del Carmen Flores Gaytán informó que ella es una de las afectadas por esta situación, pues desde diciembre de 2022 resultó vencedora en un concurso de oposición y tomó protesta del cargo, pero, hasta ahora, no ha sido asignada a ningún juzgado, por lo que sigue desempeñándose como secretaria instructora en un tribunal laboral.

“Tenemos una incertidumbre total y pues esta ha venido a partir de dos años, pero se agravó con la llamada reforma judicial, dado que no nos incluyen en ninguna parte, ni en la reforma constitucional, ni en las leyes secundarias ni en la convocatoria que acaba de salir del Senado.

“Esta es la problemática en general que nos aqueja a nosotros y que nuestra intención es hacer pública esta situación y también nuestro interés porque se resuelva, en conclusión, nosotros hemos acudido ya al Consejo de la Judicatura, que es el órgano encargado de podernos dar la adscripción, de podernos ubicar en algún tribunal".

El magistrado Juan José Olvera reprochó que la implementación apresurada de la reforma judicial generó inconsistencias al dejar en el limbo a esos 100 juzgadores federales.

“Ahora no tienen destino porque el proceso de insaculación no los consideró y no es cosa menor, son 100 jueces federales que han demostrado a través de todos los requisitos que se establecieron, todos los procesos, que están preparados para el cargo”, dijo.