Lenia Batres encara a la presidenta de la SCJN por ataques desde cuentas apócrifas en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ministra Lenia Batres Guadarrama confrontó directamente a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña por la existencia de cuentas de redes sociales apócrifas que, afirmó, mantienen una campaña en su contra sin que el Máximo Tribunal intervenga para desactivarlas.

Durante la parte final del debate de la SCJN sobre la consulta planteada por Piña para determinar si el Tribunal Constitucional puede o no revisar la legalidad de la reforma judicial, los ánimos se calentaron luego de que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá pidió evitar las descalificaciones.

Esto, debido a que durante sus intervenciones, las ministras Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz afirmaron que la Corte estaría excediendo sus facultades si aceptaba revisar las impugnaciones de jueces y magistrados contra la reforma judicial porque, dijeron, está prohibido analizar la constitucionalidad de una reforma a la Constitución.

Batres respondió directamente a González Alcántara Carrancá que todas las alusiones que ha realizado en las sesiones son respecto de los proyectos, no así de alguno de sus compañeros ministros, cosa diferente a las denostaciones que ha recibido por parte de la comunidad del Poder Judicial.

“No he recibido ese trato ni de la comunidad del Poder Judicial, y ni siquiera ese respeto aquí, al interior del propio, de la propia Suprema Corte, a la que he pedido múltiples ocasiones interceda para bajar de Twitter ahora red social X, diversas manifestaciones, desde cuentas que utilizan el logotipo oficial de la Suprema Corte y que, afortunadamente, no se refieren a ninguno, ni a ninguna de los Ministros y Ministras aquí presentes, más que a la suscrita”, acusó. “Hay una estrategia, que desafortunadamente, pues en esta Suprema Corte, pues no se ha deslindado, y bueno, lo menciono simplemente porque tenga usted Ministro, la certeza, como cada una y cada uno de los Ministros, que no voy a inferir ni un solo adjetivo en su contra de manera personal, no me refiero a atributos personales de nadie, sí, me voy a referir a veces, quizá con pasión, porque me suscita esa pasión, cualquier adjetivo, adjetivos diversos respecto de los proyectos sometidos a debate”.

Piña Hernández contestó a la ministra que, con relación a las alusiones sobre las cuentas apócrifas de X que utilizan el logo de la Corte, se están realizando las gestiones para desactivarlas pero que ello no depende del Máximo Tribunal sino de dicha red social.

“Yo he solicitado en retiradas ocasiones que se le requiera directamente a la cuenta que deje de utilizar el logotipo de la Suprema Corte y, hasta el día de hoy, meses posteriores a la primera solicitud no se me ha remitido ninguna solicitud directa. Sería muy fácil hacerlo, señora Ministra Presidenta”, reviró Batres.

La ministra reiteró que existe una estrategia permanente de denostación y acusó que existen rumores de que esas cuentas son manejadas por servidores públicos.

“Insisto, hay una estrategia permanente de denostación muy probablemente ¿no? y esperaría (yo) no tenga nadie que ver aquí de las personas presentes, de los Ministros y las Ministras presentes, en esa estrategia denostativa en redes sociales, en la que se me atribuyen calificativos terribles, se me insulta permanentemente y si tuviera algo que ver esta Corte porque en algunos momentos, incluso, se ha mencionado ser personas servidoras públicas que administran parte de estas cuentas, pues, me parecería terrible que se sostenga”, infirió. “De cualquier forma, aun existiendo esa estrategia, esa campaña y esos insultos en los que la Corte no se ha pronunciado absolutamente nada en contra, tengan ustedes la seguridad que cuentan con todo mi respeto y el trato amable como lo he sostenido desde el día que he pisado este Pleno de la Suprema Corte y seguirá siendo así. No necesariamente los proyectos que se presentan de los que tengo opiniones diversas (puedo tenerlas) como cada uno y cada uno de los presentes en el Pleno”.

Durante el tenso momento, Batres aprovechó para cuestionar a la ministra presidenta, Norma Piña por qué algunas consultas, como la resuelta hoy en el Pleno, se han desahogado en sesiones privadas y la de este jueves fue pública.

“¿Cuál es el criterio que usted determina para enviar una sí y otras no, cuando se trata, todas en su conjunto, de facultades orgánicas interiores, lo dice tal cual, en nuestro, nuestro artículo 11, específicamente, respecto de las facultades de este Pleno de la Suprema Corte, que son sometidas a consideración?”, preguntó.

Esto, pese a que al inicio de su intervención, Piña Hernández dio a conocer los datos que Batres Guadarrama le cuestionó.