“Mejoraremos la imagen urbana; lo que es público será sagrado en Iztacalco”: Paz Reyes

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes, quien llega al cargo de la mano de la alianza Morena-PVEM-PT, considera que en administraciones anteriores se permitió un desarrollo voraz en la alcaldía, por lo que se compromete a no permitir megaproyectos que violen la Ley de Desarrollo Urbano. En entrevista con Proceso, la próxima dirigente se toma unos segundos para responder en qué condiciones recibe la demarcación, de las manos del morenista Armando Quintero, quien gobernó desde 2018:

“Recibo una alcaldía con grandes avances, creo que por mucho tiempo se dejó de invertir en infraestructura pública (...) Ahora me toca a mí lograr que esta infraestructura urbana y equipamiento público que ya se tiene, lo conservemos, lo mejoremos y lo utilicemos en favor de la gente. Que la gente lo use, que la gente lo haga suyo”. Resalta que una de las peticiones que ha tenido por parte de los habitantes es no permitir la construcción de megaproyectos: “La gente en Iztacalco no quiere más desarrollo inmobiliario, porque en tiempos de otras administraciones se permitió algún inmobiliario voraz”.

Paz Reyes. Foto: Miguel Dimayuga.

Paz Reyes agrega: “Estamos a favor de la vivienda social y asequible, sí, y vamos a apoyar los proyectos que traiga nuestra jefa de Gobierno (Clara Brugada) para que nuestra ciudadanía tenga derecho a tener su propia casa, los vamos a apoyar. Pero con un inmobiliario voraz no lo vamos a permitir”.

Y señala que en colonias como la Militar Marte, Reforma Iztaccíhuatl, así como en los pueblos y barrios originarios, no se permiten los cambios de uso de suelo.





Estrategia de seguridad

La alcaldesa electa señala que los delitos más comunes en Iztacalco son el robo a transeúntes y de autopartes. Reconoce, además, la presencia del crimen organizado en la demarcación: “Yo no enfrento el crimen organizado; para eso están las dependencias federales”.

Es clara al mencionar las facultades que corresponden a cada uno de los niveles de Gobierno, por ello hace énfasis en que su estrategia para atender la inseguridad será la prevención del delito y la participación comunitaria.

Indica que se encuentra revisando el presupuesto para definir qué partida del presupuesto destinará al equipamiento en materia seguridad: “Vamos a tener que adquirir nuevas patrullas, pero también vamos a contratar más policías, no para un tema de investigación o de persecución, no son nuestras facultades, sino para un tema de presencia en nuestras colonias (...). Vamos a revisar las cámaras que se compraron con presupuesto participativo, cuáles cumplen con las especificaciones técnicas para que podamos conectarlas, ya sea a un gran sistema que lo tiene el C5, que se llama Mi Ciudad, o implementar el propio de la alcaldía”.

–¿Sobre la inseguridad en la zona de Pantitlán, tiene una estrategia particular para atenderla?

–Con mejores servicios públicos, con proyectos urbanos integrales, conectando con caminos seguros, senderos seguros, cruceros seguros, con más ojos de la gente en la calle.





Abastecimiento de agua

Para garantizar el abastecimiento del recurso hídrico para los habitantes del territorio que gobernará, Lourdes Paz asegura que diariamente mantendrá un gabinete de agua: “En el cual, pues al menos, me voy a enfocar en que quien nos pide una pipa de agua la reciba a más tardar al otro día”.

Cuenta que comenzará a programar una partida presupuestal para verificar fugas de agua, socavones, fugas de gas, así como cambio de drenaje: “Vamos a pedirle apoyo también a nuestra jefa de Gobierno, que nos ayude”.





Infraestructura y servicios públicos

Paz Reyes reitera: “Lo que es público será sagrado, porque se ha hecho con dinero del pueblo (...) A lo que tengamos que meterle restauración o le tengamos que meter remodelación, lo vamos a hacer de primera, con calidad, para que la gente lo cuide”. Para ello, dará prioridad a los servicios públicos: “Llámese poda, limpia, desazolve, luminarias, banquetas, baches (...) Estamos revisando las partidas presupuestales aún, pero sí vamos a destinar de 20 a 30% para mejorar la imagen urbana de nuestra alcaldía”.

Basureros clandestinos. Foto: Hugo Cruz.

También promoverá un programa piloto de contenedores de basura en basureros clandestinos, acompañado de la colocación de botes en los parques: “Tenemos alrededor de 70 basureros clandestinos en Iztacalco (...) Yo creo que hay que fomentar la cultura cívica de la ciudadanía, pero también hay que ser realistas”. La alcaldesa electa reconoce que existen colonias con algún grado de marginación: “Como es la colonia Zapata Vela, Mujeres Ilustres, es una colonia que requiere también de un apoyo integral de todas las dependencias, pero como tal Iztacalco ha conservado su hegemonía social, entonces tenemos áreas de oportunidad, claro que sí, tenemos todavía familias que requieren de apoyo”.





Movilidad y conectividad

Al ser inquirida sobre cómo enfrentará los retos en materia de movilidad, responde: “Es que en Iztacalco no tenemos un problema de infraestructura y movilidad, en Iztacalco tenemos Metro, tenemos Metrobús, tenemos RTP, tenemos Trolebús, somos una alcaldía muy pequeña territorialmente, que tiene todos los servicios de transporte público”.

Sin embargo, admite que existe una problemática de movilidad en la zona de Pantitlán: “Uno de los grandes retos que tenemos es cómo logramos que la movilidad sea más rápida en cuanto al tránsito, la entrada y la salida de Pantitlán, pero también tenemos el reto de generar nuevas accesibilidades, por ejemplo, hablar de ciclovías, ése sería un punto fundamental en Pantitlán”.

Palacio de los Deportes. Tráfico en los alrededores. Foto: J. Raúl Pérez.

Paralelamente, planea accionar sobre las dificultades de movilidad que se ocasionan en las afueras de recintos como el Foro Sol y el Palacio de los Deportes: “Vamos a establecer medidas y acciones en coordinación con el Gobierno de la ciudad, sobre todo para la gente que vive alrededor de la deportiva”.

Lo mismo plantea para frenar el aumento no regularizado en tarifas de transporte público después de los eventos que se celebran en los establecimientos mencionados.

Lourdes Paz comenta que se encuentra trabajando para tener una demarcación “sostenible y sustentable” con la reforestación de Ciudad Deportiva.