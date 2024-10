Ricardo Anaya: Matanza de migrantes “es una alerta" por seguir la ruta de la militarización

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante el inicio de sesión del Senado de la República, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, pidió un minuto de silencio por los seis migrantes asesinados por elementos del Ejército mexicano, en Chiapas.

Fernández Noroña lamentó el homicidio de los seis migrantes procedentes de Egipto, El Salvador y Perú, y reconoció el esfuerzo del gobierno federal de brindar todo el apoyo a sus familias y la pronta respuesta de la fiscalía para esclarecer este hecho.

Luego de realizarse el acto simbólico, el panista Ricardo Anaya recriminó la militarización en el país y dijo que esta tragedia fue ocasionada por pedirle a militares que realicen trabajos de seguridad pública.

“En primer lugar, esto es una tragedia enorme con la que nadie debe lucrar, pero en segundo lugar esto es justamente la consecuencia de pedirle a los militares que hagan tareas de seguridad pública, particularmente cuando en tiempos de paz implican tratar con civiles.

“Esto no es un reclamo al oficialismo, no es un reclamo al gobierno, esto es una alerta de lo que puede suceder si seguimos por la ruta de la militarización”, resaltó.

El legislador albiazul subrayó que su partido se opuso a la militarización, no por dogma, sino porque aumenta la letalidad.

“Esto es una tragedia para seis familias, pero también es una tragedia para dos soldados que no estaban entrenados para realizar esa labor. Entonces venir a decirnos que ya no va a haber impunidad y que se van a ir con todo en contra de los soldados, no es la respuesta que México está esperando.

“Esta es la consecuencia de pedirle a las Fuerzas Armadas que hagan labores que no les corresponden y que debieran corresponder a civiles”, finalizó.