Reforma judicial: Juzgadores aclaran que renuncia de los ministros no está sujeta a la aprobación del Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Magistrados federales explicaron que las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no están sujetas a la aprobación del Senado de la República.

Durante la conferencia matutina del Poder Judicial de la Federación (PJF) la magistrada Adriana Ortega enfatizó en que las renuncias de los ministros están reguladas en el artículo Séptimo transitorio de la reforma judicial y no se sujetan a las mismas reglas que cuando lo hacen por causa grave.

“Esta renuncia no está sujeta a aprobación del Senado, la renuncia con base en este artículo ‘aclaratorio’ les indica a los ministros cómo, cuándo y dónde deben renunciar; no establece ninguna condición para que el Senado apruebe esta renuncia, tan es así que el propio Senado está haciendo como sugerencias de modificar este transitorio. Entonces no hay esa disposición”, refirió.

“Hay un artículo en la reforma, un artículo aclaratorio que se entiende en términos muy jurídicos como transitorio, que dice también que no hay oportunidad de hacer una interpretación más grande o más pequeña de lo que dice el artículo, es letra por letra y ahí no está solicitada que esta renuncia sea aprobada por el Senado”.