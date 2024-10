Renuncia a la Corte el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá consideró que la elección judicial es antiética para su labor jurisdiccional y, por ello, renunció a su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y declinó a ser candidato para dicha contienda electoral.

A través de una extensa carta, el ministro afirmó que cuando rindió protesta como integrante del Máximo Tribunal confiaba en un sistema de instituciones, de frenos y contrapesos.

Me equivoqué. Me equivoqué al creer que prevalecería la razón sincera y libre por encima del clamor de las pasiones. Y mi error, como el de muchos, nunca me permitió imaginar un escenario como el actual. Aunque tengo la fortuna de continuar ejerciendo el encargo que ha sido para mí un honor desempeñar y en el que he tratado de servir al máximo de mis capacidades, para continuar en él, hoy se me pretende someter a una contienda electoral masiva e incierta.

“No participaré en esta campaña porque la considero antiética a mi labor, a mi vocación y a la promesa que hice hace casi seis años al tomar protesta. No participaré en un proceso en donde me vea orillado a realizar promesas que sé que no podré cumplir en buena conciencia, que impliquen una renuncia a mi promesa de ejercer el cargo de juez con imparcialidad y mesura, mirando únicamente a la Constitución, a los hechos del caso y no a los clamores de las mayorías”, señaló el ministro.

Enfatizó en que su renuncia no implica de ninguna manera que acepte las decisiones políticas adoptadas en los últimos meses.

“Conservo mi fe en que seremos capaces, como nación, como sociedad, como ciudadanas y ciudadanos, de identificar el tremendo error que ello implica y corregir el camino antes de que sea demasiado tarde, antes de que hayamos derrumbado en un suspiro, lo que generaciones se esforzaron décadas en construir”.

El ministro González Alcántara Carrancá fue el encargado de realizar el proyecto de resolución sobre las acciones de inconstitucionalidad tramitadas contra la reforma judicial.

En el documento, público en la página de la Corte, propuso invalidar la elección popular de jueces de Distrito, magistrados de Circuito y juzgadores de los Poderes Judiciales locales.

En cambio, propuso avalar la elección de ministros, magistrados electorales y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).