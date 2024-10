Sabina Berman admite que sobornó a un juez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En un mensaje en el que pretendía demostrar la corrupción que existe en el sistema de justicia mexicano, la periodista Sabina Berman confesó que sobornó a un juez para obtener una sentencia a su favor.

“Fuimos a pagar un soborno a un juez, para que no dictara sentencia a favor de quien ya lo había sobornado. Nos dijo textual:

-Él pagó 100 mil. Me dan 200 mil y queda.

Se lo pagamos. Saliendo le dije a mi abogado:

-Denunciémoslo.

El abogado me dijo, asombrado:

- ¿Con quién? No hay con quien delatar a un juez corrupto.

Yo no tengo para qué fingir que vivo en un país con Justicia”.

Fuimos a pagar un soborno a un juez, para que no dictara sentencia a favor de quien ya lo había sobornado. Nos dijo textual:



--El pagó 100 mil. Me dan 200 mil y queda.



Se lo pagamos. Saliendo le dije a mi abogado:



--Denunciémoslo.



El abogado me dijo, asombrado:



--¿Con… https://t.co/Q51sa059M7 — Sabina Berman (@sabinaberman) October 30, 2024