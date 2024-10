Senado ya recibió las ocho renuncias de los ministros de la Corte: Fernández Noroña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El Senado de la República recibió ocho renuncias de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña informó en un escueto mensaje en sus redes sociales que recibió las renuncias.

“Acabamos de recibir, hace unos minutos, ocho renuncias de igual número de ministros y ministras de la @SCJN”, compartió.

— Fernández Noroña (@fernandeznorona) October 30, 2024

Ya en el pleno confirmó la información, “vino una persona con las ocho renuncias (de los ministros) pasó y las entregó a las once cinco de la mañana”

El día de ayer, los ministros Alfredo Ortiz Mena y Jorge Mario Pablo Rebolledo hicieron públicas sus renuncias.

Asimismo, Fernández Noroña, ese mismo día, en conferencia de prensa, amagó con no aceptar su renuncia, pese a que está estipulado en los artículos transitorios de la Reforma al Poder Judicial.

“Las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2025, no serán beneficiarias de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria señalada en la fracción I del artículo 96 de este Decreto”, establece.