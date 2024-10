Sheinbaum responde al INAI sobre su propuesta de recorte de gastos: "ya es muy tarde"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-“Ya es muy tarde” para la propuesta del INAI sobre la disminución de sus gastos porque no tiene ningún sentido que permanezca, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, en lo que confirma la postura de desaparecer al organismo autónomo.

La mandataria agregó que “no tiene ningún sentido que permanezca”, pero admite que “el tema aquí es cómo vamos a garantizar la transparencia, porque el tema de fondo es garantizar la transparencia del Ejecutivo, de los Ejecutivos, de los Legislativos, de los propios organismos autónomos, del Poder Judicial”.

Por lo que todos tienen que garantizar la transparencia en el uso de los recursos y de sus funciones y consideró que las conferencias en Palacio Nacional son un ejercicio de transparencia, además de que “la transparencia va a quedar en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno”.

También el gobierno federal trabaja en garantizar la transparencia y una parte está contenida en la Ley Orgánica.

Cuestionó si lo que se hace necesario es crear más organismos o instituciones para vigilar a las que están orientadas precisamente a esa labor.

“Entonces, ¿qué, ahora vamos a crear otro organismo autónomo que revise que no haya corrupción y que haya transparencia en el INAI? Pues no, lo que tenemos que garantizar es que la ley se cumpla, que haya transparencia y que, si no se cumple, haya las sanciones administrativas o incluso, en el caso de corrupción, penales”.