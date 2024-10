Antro Rich: Padres de las víctimas denuncian "olvido" de las autoridades

SAN LUIS POTOSÍ (apro).-Padres de las víctimas del accidente en el exterior del antro Rich denunciaron que han sido olvidados por las autoridades, particularmente del gobierno del estado, que han presumido apoyos y acercamiento que en los hechos no se han otorgado, además de las sanciones mínimas a los funcionarios municipales omisos y que no se han fincado responsabilidades a servidores del estado competentes en este caso.

Ramón Infante, padre de uno de los dos jóvenes fallecidos al caer una baranda de cristal durante una aglomeración afuera del establecimiento, denunció además un conflicto de interés del despacho de abogados que está representando a los cuatro funcionarios municipales investigados, y que recibieron sanciones de inhabilitación solo de seis meses.

Y es que en el despacho son socios Nicolás Hernández Delgadillo y su hermano, el exsecretario del ayuntamiento de la capital Jorge Hernández Delgadillo, actual director del organismo operador de agua, el Interapas.

Hernández Delgadillo era secretario del ayuntamiento en el momento en que ocurrió el incidente afuera del Rich, que cobró la vida de dos jóvenes y dejó gravemente lesionados a otros ocho.

Al respecto, el actual secretario del ayuntamiento, Fernando Chávez, anunció que será la propia Contraloría interna a la que se encomendó que investigue este presunto conflicto de interés y esperará los resultados.

En tanto que Rodrigo Espinosa, padre de Roy, el joven menor de edad que también murió, dijo hoy en declaraciones a varios medios locales que la inhabilitación a los 4 exfuncionarios municipales “es insuficiente” y que se le había negado el acceso a la carpeta de la Contraloría municipal para conocer el proceso que se lleva en este caso.

“Estamos esperando que lo haga oficial la contralora, no nos había dado acceso” y que espera conocer la fundamentación de la resolución que dio.

Afirmó que funcionarios del gobierno y la Comisión de atención a víctimas hubo contacto los primeros días posteriores a la muerte de su hijo, “y nunca más se han vuelto a comunicar conmigo, nada”.

“Por lo menos con los papás creo que falta mucho acercamiento; me da la impresión de que al presidente municipal o al gobernador no les informan bien o les informan mal…hace semana y media tuve mi primer acercamiento con el alcalde…lo que me dicen los abogados es que (la inhabilitación) está un poquito como hecha a modo”, dijo en declaraciones al diario Pulso.