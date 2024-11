Llaman “traidor de la democracia” a magistrado que avaló la super mayoría de Morena (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La jueza federal Karina Ibarra llamó “traidor de la democracia” al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata, por avalar la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso de la Unión.

El hecho ocurrió durante la presentación de la novela del magistrado “Las Heridas” en la Facultad de Derecho de la UNAM, por lo que este respondió, pese a que la juzgadora ya no se encontraba presente, pidiéndole que lea la Constitución.

“Su obra ‘Las Heridas’ me ha inspirado tanto, que yo le prometo que voy a escribir una novela histórica del México de hoy y usted, señor Felipe de la Mata, va a ser un protagonista, uno de mis protagonistas históricos que figurará como el traidor de la democracia mexicana.

"Que las juventudes que están aquí, nunca olviden quienes fueron los traidores de la Patria"

“Usted entregó la democracia mexicana con ese fallo y con esa ponencia de la super mayoría que no votamos los mexicanos, usted será uno de los personajes principales y yo me voy a encargar de que las juventudes que están aquí nunca olviden quiénes fueron los traidores de la patria, nunca olviden y no se crean las mentiras que usted escribe en su libro, de eso me voy a encargar, gracias por inspirarme, porque habremos unos cuantos que no olvidaremos a los traidores”, dijo la juzgadora mientras sostenía una bandera de México.

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, la jueza, que aparece en los registros del Consejo de la Judicatura Federal como titular del Juzgado Sexto de Distrito en materia Mercantil, especializado en juicios de cuantía menor, salió del auditorio una vez que increpó al magistrado, sin alcanzar a escuchar lo que le respondió frente a todos los alumnos.

Por ello, el magistrado electoral compartió su respuesta a través de su cuenta de X.

“Yo le agradecería a la señora jueza que lea la Constitución y todos los precedentes desde el año 2009 hasta hoy, porque lo que hizo el Tribunal es lo que hizo desde el año 2009 hasta el día de hoy, y lo más importante, hizo lo que está en la Constitución”, señaló el magistrado.

Hoy, durante la presentación de mi novela Las Heridas (Espasa, Planeta) en la Facultad de Derecho de la UNAM, a la cual agradezco el espacio, la jueza Karina Ibarra me interpeló en relación a la sentencia de conformación de la Cámara de Diputados Federal.



Soy un demócrata y…

Añadió incluso que entiende el sentimiento de la jueza y lo comparte, pues él no está de acuerdo con la elección judicial.

“Creo que la señora jueza no ha leído mis sentencias, si se hubiera acercado conmigo a dialogar pudimos haber dialogado el contenido de la sentencia, pero bueno, me imagino que a gritos es como ella pues tiene un sentimiento, quiere expresar un sentimiento, lamento ese sentimiento y lo comparto, yo mismo he dicho que no era buena idea la elección de jueces, pero creo que eso ella tampoco lo sabe”, concluyó.