Sheinbaum advierte provocación de ministros por supremacia constitucional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La insistencia en la supremacía constitucional y las modificaciones a la reforma Judicial es una provocación para llevar a ministros a juicio político, además, porque el término no es ninguna novedad, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Han estado plantando este tema (la supremacía constitucional) como si fuera algo novedoso. Sabemos que la Constitución es la ley máxima, la que establece todas la normas secundarias”, recordó.

Ante la polémica que ha provocado este tema, la mandataria federal dijo que buscó sobre el asunto.

“Me puse a googlear supremacía constitucional y lo dice la propia Corte en un montón de documentos, lo dice la Facultad de Derecho en un montón de documentos. Parece como si fuera una ofensa la supremacía constitucional, ¿cuál novedad hay en eso? Si es la ley máxima; es la Carta Magna, ¿cómo se modifica la Carta Magna?, con el artículo 135”.

Reiteró que no se viola la Constitución con esas modificaciones, además es un acto republicano, “es parte de nuestro estado de derecho”.

“El artículo 61 lo incorporó el PRIAN en 2013 a la ley de amparo, es una modificación de ellos mismos, con la que ahora están en contra. En 2013 era válida porque era la reforma energética que privatizaba Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Ahora no, cuando se trata de que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros”.

Es decir, ahora lo que plantea Morena es que lo que el PRIAN incorporó a la ley de amparo, hoy sea parte de la Constitución, dijo la presidenta.

En torno a las decisiones que se han tomado alrededor de este tema y de la reforma Judicial, la presidente compartió una tercera consideración:

“Tres. Nos están provocando, ¿en qué sentido?, quieren que la presidenta los lleve a juicio político a ministros, algo así. No lo vamos a hacer por más que estén violando ellos la Constitución, que es lo que ellos quieren”.

Insistió en que “todavía pienso yo que hay ministros dentro de esos ocho que van a recordar sus clases”, además de hacerles una solicitud a ministras: “Hagan una revisión de cómo quieren pasar a la historia: como constitucionalistas o violando la constitución” aun con ese cargo.

Reiteró que “ellos saben que están tomando una decisión política no jurídica en contra del pueblo y a favor de ciertos intereses y de sus propios intereses”, además de que “está llena de contradicciones su posición”, por lo que pidió esperar a dar un posicionamiento hasta ver qué deciden en torno al proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que plantea eliminar de manera parcial la reforma Judicial.

Y al responder sobre los señalamientos de cuánto se gasta en Palacio Nacional, aclaró que ella aún no vive en el mismo sitio que su antecesor y que cuando resida ahí, los gastos correrán por su cuenta y con su salario y el de su esposo. Además de hablar de que el presupuesto para Palacio es para su preservación como inmueble histórico.

Al reprochar que se hable de golpe de Estado, o de que si amerita su destitución, también les dijo: “Tranquilos, calma, por ahí hay una foto del Popocatépetl, hace unos días”, donde se ve con una fumarola en forma de corazón.

“Todos somos responsables de conocer la Constitución, no es sólo para expertos, abogados”, dijo.

La presidenta les mandó un mensaje final: “A mí me eligió el pueblo y ocho ministros no pueden estar por encima del pueblo (…) A ministros: si todavía tienen algo de conocimientos en derecho que actúen en consecuencia”, también dijo que “el

proyecto del ministro Alcántara es un posicionamiento político, no tiene nada que ver con las leyes o con la Constitución”.