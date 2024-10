Borrón y cuenta nueva: Mendoza, dispuesto a colaborar con Brugada en favor de BJ

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, anticipa una buena relación con el gobierno de la jefa de Gobierno Clara Brugada, por lo que no teme ningún tipo de persecución política por los señalamientos que lo vinculan con la presunta red de corrupción inmobiliaria en esa alcaldía. En un café de la colonia Del Valle, el opositor reconoce estar dispuesto a mantener una buena relación con la próxima dirigente capitalina, y añade: “Veo a la jefa de Gobierno con ganas de colaborar; yo también colaboraré con ella y trabajaremos juntos para los vecinos”.

Sin embargo, cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estuvo al frente de la capital, Mendoza era diputado del PAN y se vio afectado por señalamientos mediáticos que los vincularon a la presunta red de corrupción inmobiliaria en Benito Juárez, por la cual su hermano y exdirector de Planeación, Desarrollo y Participación de la demarcación, Víctor Manuel Mendoza, está prófugo de la justicia.

Víctor Manuel Mendoza. Supuesta red de corrupción. Foto: Especial.

—¿Cree que este caso afectó su imagen política?

—Pues obtuvimos casi el 70% de la votación, entonces creo que los vecinos supieron la verdad, saben quién fue y quién no fue.

El alcalde, quien en 2023 se dijo víctima de persecución política orquestada por el Gobierno de la Ciudad de México, ahora habla de coordinarse para temas fundamentales, como el suministro de agua y la movilidad.

—¿Teme alguna persecución o que le ocasionen alguna ingobernabilidad desde el gobierno de Clara Brugada?

—Yo creo que no, no tengo esa percepción.

Entonces comparte un poco sobre la reunión que sostuvo con la morenista el pasado 11 de septiembre: “Yo no tenía el gusto de conocerla; me atendió muy bien, muy cordial. Me dijo que se había acabado la campaña, que estaba en el pasado”. Al frente de la alcaldía, propone balancear el desarrollo urbano con una medida extrema: “De entrada voy a cerrar la ventanilla única para las construcciones, tres meses hasta que tengamos perfectamente toda la información, hacer una evaluación y tiene que ser caso por caso”.

Todo lo anterior lo planea mostrar en un micrositio en el que tendrá en tiempo real todas las manifestaciones de constructores para que los habitantes los analicen.

Seguridad

La estrategia que Luis Mendoza adoptará para atender la seguridad en su alcaldía se sustentará en la prevención del delito, mas no en la contratación de más policías auxiliares y patrullas, como hizo su antecesor y excontrincante de Brugada, Santiago Taboada, con el programa Blindar BJ:

Mendoza Acevedo. Prevención del delito. Foto: Miguel Dimayuga.

“Si yo empiezo a meterle mucho a temas de prevención, justamente eso, vamos a bajar de entrada muchísimo más la percepción, pero, además, el delito en sí”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Benito Juárez es uno de los territorios de México con la percepción de inseguridad más baja reportada por sus habitantes.

Sin embargo, lo anterior no significa que sea la demarcación más segura de la capital. Por ejemplo, el boletín de Estadísticas Delictivas de la Fiscalía capitalina apunta que en 2023 la demarcación registró 17 mil 166 delitos, mientras que en Azcapotzalco hubo 10 mil 201 delitos (ambas alcaldías son comparables por su densidad poblacional, según el INEGI; Benito Juárez tiene tan sólo mil 948 residentes más).

—¿Va a contratar más patrullas o elementos policiales?

—Yo estoy justamente en el análisis, para ir viendo qué es lo que necesito, porque a ver, la seguridad no te da más policías, no es lo mismo. Estamos haciendo un plan, que lo presentaremos en próximos días, donde vamos a estar hablando de una estrategia de prevención.

Movilidad

Aunque Benito Juárez es una demarcación privilegiada en cuanto a transporte público y conectividad, presenta problemáticas de congestionamientos vehiculares a ciertas horas del día en avenidas como Insurgentes, División del Norte y Río Becerra, por mencionar algunas.

Río Becerra. Nudos viales. Foto: Miguel Dimayuga.

Mendoza es claro al decir que este tema es una atribución del Gobierno de la Ciudad de México, pero sostiene que uno de los pilares de su administración serán los servicios urbanos, y se compromete a aminorar el tráfico, arreglando baches y coordinándose con establecimientos.

Suministro de agua

El abastecimiento de agua limpia para todos los habitantes también es un tema que corresponde al Gobierno, que está en manos de Clara Brugada, responde el panista al ser cuestionado sobre cómo garantizará el suministro en su territorio: “Pero sí estamos en pláticas con el gobierno para coordinarnos y trabajar conjuntamente para que esta nueva administración trabaje con la nueva jefatura de Gobierno y podamos tener más y mejores beneficios”.

Luego habla sobre el plan que implementará para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las colonias ubicadas al oriente de Benito Juárez, en los límites con Iztapalapa: “Yo nací en ese extremo, comúnmente denominado La Corbata, son varias colonias que contemplan desde Moderna, Nativitas, Villa de Cortés, Iztaccíhuatl, Del Carmen, Miravalle, Ermita, Portales”.

Según promete, las banquetas que se pueden encontrar en colonias de alto nivel adquisitivo, como la San José Insurgentes, serán las mismas que habrá en las colonias que necesitan desarrollo: “Me van a tener que esperar un poco los vecinos de este lado, porque vamos a empezar desde el lado oriente, donde más lo necesitamos”.