“Es un golpe aguado, no de Estado”: Sheinbaum sobre analisis de ministros a la reforma judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la decisión de algunos ministros para analizar la constitucionalidad de la reforma judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que buscan provocar a su gobierno para llamarlos autoritarios, pero en realidad se trata de un “golpe aguado”. Afirmó: “A la transformación no la pueden parar ocho ministros”.

“Pienso que quieren que nosotros digamos ‘juicio político’, no lo vamos a hacer porque quieren demostrar que somos un gobierno autoritario, no lo somos. La presidenta fue electa por el pueblo de México. Somos un gobierno democrático y somos demócratas”.

La jefa del Ejecutivo Federal fue clara al decir que su administración no caerá en ninguna provocación: “Va a haber elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte porque así lo decidió el pueblo”.

“No tiene sustento lo que está haciendo la Corte u ocho ministros de la Corte. Ellos saben porque son abogados formalmente aplicado en la constitución, algunas veces no porque defienden privilegios, los 400 mil pesos al mes que ganan. Ellos saben que los que están haciendo mal, que lo que ayer votaron no tiene sustento”.

La presidenta añadió que buscan la reacción de su gobierno y no sólo son las y los ministros “sino un grupo que se reúne alrededor de la ministra presidenta (Norma Piña) que están intentando parar la transformación.

A la transformación que es una decisión del pueblo de México no la pueden parar ocho ministros de la Suprema Corte”.

Ante la insistencia sobre el planteamiento de la Suprema Corte y la reforma Judicial, reiteró: “Saben que están procediendo ilegalmente porque son constitucionalistas y ellos conocen la Constitución” y señaló que los argumentos de uno de los ministros fue hablar de personajes de un partido político, “¿qué sustento es ese? Ellas y ella tienen que aceptar que el pueblo de México tomó una decisión (y que la reforma ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) (…) Pretenden provocarnos para que les demos argumentos”.

También apuntó que el paro de trabajadores del Poder Judicial afecta a la seguridad porque sin jueces no se puede avanzar en procesos como la emisión o ejecución de órdenes de aprehensión.

“Aparte de que cobran, afectan la seguridad y la paz del país porque para detener un delincuente fiscalía… tienen que hacer su trabajo las areas de seguridad su trabajo como la Guardia Nacional, la fiscalía hace sus carpetas de investigación y envía a un juez para que emitan órdenes de aprehensión”.

Añadió un cuestionamiento: “¿Por qué tienen que seguir cobrando sus 130 mil pesos mensuales. Además no tienen razón de ser. Los jueces van a ser electos pero todos, los trabajares del Poder Judicial no hay razón para el paro”, porque sus prestaciones se van a conservar y “no se les va a quitar absolutamente nada”, por lo que no hay argumento para decir que se les va a afectar; sin embargo, confirmó que no se les aplicará ningún tipo de medida por actuar de manera ilegal.

“Ya lo dijo Diego Valadés: no se puede hacer nada más, hay que seguir”.