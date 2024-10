Lupita también desapareció cuando la cuidaba el DIF Edomex, pero no la buscan como a la joven rusa

TOLUCA, Edomex (apro).– La colectiva feminista Ehécatl denunció que María Guadalupe Rojas Cruz, una adolescente de 17 años de edad que también se mantenía en resguardo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM), escapó del albergue el pasado 11 de septiembre y a la fecha no se ha realizado una búsqueda exhaustiva para encontrarla, como sí ocurrió con la adolescente rusa.

“Nos alegramos porque se encontró a la joven rusa, pero y la mexicana qué, ¿sólo porque no es güera, no es extranjera y es hija de campesinos no es importante?”, cuestionó Carmen Zamora, representante de la colectiva.

La activista indicó que Guadalupe fue engañada por un hombre de entre 32 y 34 años de edad, quien logró convencerla de relacionarse; dada la diferencia de edades, los padres de la menor, oriunda del municipio de Melchor Ocampo, se opusieron y la adolescente despareció en febrero de 2024.

Los padres de la niña presumen que fue víctima de explotación laboral por parte del hombre; el 10 de septiembre pasado fue encontrada vendiendo tamales en las calles de Cuautitlán Izcalli, por lo que fue entregada por una mujer a las autoridades.

Ese mismo día fue llevada al albergue del DIFEM, pero al siguiente día se escapó de sus instalaciones, sin que hasta el momento se haya conseguido encontrarla.

“El procurador (del menor), Cuitláhuac García Perea, inició una carpeta en la Fiscalía de Desaparecidos, pero no se dio seguimiento; el DIFEM no permitió realizar la diligencia en el lugar de los hechos, con el argumento de que se trataba de un lugar de resguardo”, indicó.

El DIFEM, prosiguió, calificó la salida como un “egreso voluntario”, pero Carmen Zamora advierte que resulta delicado porque esta institución estaba a cargo de Guadalupe, dado que es menor de edad. En las inmediaciones del albergue, apuntó, no hay cámaras que faciliten el seguimiento de los hechos.

Señaló que, además, esta joven ha sido víctima de discriminación por parte de las autoridades, quienes no implementaron la misma movilidad para su búsqueda, con lo que violan la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y la perspectiva de la infancia, en lo relativo a la igualdad con que deben ser protegidos.

“Pedimos que tengan el mismo empeño de búsqueda con Guadalupe. Lupita tiene derecho a ser encontrada. Hay responsabilidad del DIFEM en la desaparición porque estaba bajo su custodia”, expuso.

Indicó que las autoridades cuentan con los datos del hombre con quien pudo regresar la menor, y si bien fue detenido cuando a Lupita se le encontró vendiendo tamales, sólo estuvo en los separos 24 horas y fue liberado. Pese a que en su contra pesa un señalamiento por privación de la libertad, destacó, no lo vincularon a proceso.