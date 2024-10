“El infierno no ha terminado”: La mexicana Ilana Gritzewsky relata cómo fue el secuestro de Hamás

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El “infierno” para Ilana Gritzewsky, mexicana-israelí, no ha terminado, pese a que fue liberada del secuestro que le hizo el grupo miliciano Hamas, en Israel, durante casi dos meses, en el 2023.

"Hoy, el infierno no ha terminado para mí, un infierno que no se ni cómo describirlo, una tortura psicológica, física, 24 horas, siete", dijo en entrevista con el portal Enlace Judío, en el que narró cómo llegó a Israel y cómo fue secuestrada.

El 7 de octubre de 2023 su vida dio un vuelco durante un ataque en el sur de Israel que dejó un saldo de mil 104 personas sin vida y 250 secuestradas, ella incluida. Casi dos meses después, el 30 de noviembre, fue liberada, pero aseguró que el “infierno” sigue.

“La tortura sigue porque sé lo que están pasando todos los secuestrados que siguen ahí. Mi novio sigue ahí, mis amigos siguen ahí y el no saber si van a salir vivos o si los van a matar, si están bien, qué está comiendo. Si ve el sol, si sabe qué día es. Si sabe que estoy luchando y haciendo todo para ser la voz para ellos; es una violación a los derechos humanos”, contó.

Agregó que lo que sucede aún en aquella parte del mundo "es más que un acto de violencia, es una violación a los derechos humanos. Y hoy estamos aquí para seguir haciendo, para que pueda volver a abrazar a mi novio y a mis amigos y que yo pueda volver a salir para reconstruir mi vida otra vez".

Su llegada y las alarmas

Ilana Gritzewsky llegó a Israel en 2009 con un programa "en el que se vienen los adolescentes antes de los padres", explicó en el video y dijo que su padre entró el programa dos años después.

Luego, estuvo involucrada en el ejército, "como combatiente en el escuadrón médico, fui conductora de ambulancia, paramédica”. Estuvo siete años como “jefa de seguridad”. Después fue directora de CDB en mariguana medicinal.. Así llegó a Nir Oz, hace casi tres años, donde conoció a su novio. Pasaron juntos un año y medio hasta el 7 de octubre del 2023, cuando sus vidas cambiaron.

Según su relato, llevaba tres días de haber regresado de México, -el 4 de octubre-, luego de estar 50 días con la familia, por el fallecimiento de su tío. Aquella mañana del 7, se levantó, tomó café y se preparaba para sacar a pasear a su perro, cuando sonaron las alarmas.

“Estamos normalizados por las alarmas, pero el 7 era una tras otra, tras otra. Entendimos que algo no estaba bien", dijo.

“Agarré a mi perro, corrí al refugio que es el cuarto donde dormimos mi pareja y yo y entré histérica y desperté a mi novio, le dije 'Amor, despierta algo está pasando y pregunta a tu mamá cómo está'. Yo sabía que mi familia no estaba en la zona, sabía que estaba bien, pero estábamos preocupados por la familia de mi novio", narró.

Según cuenta, “no pasaron ni 20 minutos cuando empezamos a escuchar tiroteos, bombazos. Voces en árabe y ahí fue cuando entendimos que la situación no estaba en buen camino”.

Así pasaron unas tres horas. Ilana y su novio veían las noticias. Sabían que nadie tenía cómo llegar por ellos. “Escuchas por todos los grupos de tu comunidad que están en su casa, en su casa y tú dices ‘cómo puede ser que del otro lado del kibutz están, pero también de este lado’”.

Siguió su relato: "Y escuchas los tiroteos por todos lado, granadas, hueles a humo. Hasta que llega tu turno, fue como una ruleta rusa que estábamos esperando, hasta qué momento iba a llegar tu turno y ver cómo podías salvarte".

El secuestro

Ilena Gritzewsky contó que los integrantes de Hamas entraron a su casa.

“Logré hacer que el perro no ladrara para intentar que pensaran que no había nadie, hasta que lograron abrirnos la puerta del refugio. Mi novio la agarró, aventó todo para lograr cerrar de regreso. Cuando cerró fue que me gritó, me dijo: 'intenta, abre la ventana, ve que no hay nadie y salta. Yo voy a saltar después de ti'”.

Así lo hizo: "Abrí la ventana, no había nadie, brinqué, luego mi perro y mi novio. Empezamos a correr juntos hasta que nos separamos. Llegué y vi un punto que todos los terroristas estaban alrededor y que no importaba a dónde corriera, no iba a tener forma de salvarme”.

Dentro de sí, pensó que “lo mejor que podía hacer era intentar que vieran que no iba a hacerles nada y que no estaba escapando. Cuando entendí vi a mi novio correr para el otro lado y me dijo: 'ven'. No pude reaccionar ya".

Entonces, Ileana volteó, vio una cobija “como en un balcón trasero, agarré la cobija, y (...) me tiré en el piso y me tapé con la cobija hasta que poco a poco escuché sus pasos, rompían las hojas y se iban acercando”.

No pudo hacer más: "Me jalaron de los pelos, del cabello, me arrastraron, me golpearon, me aventaron contra una pared, me amenazaron con armas, con granadas. Pensé que me iban a matar o a violar, querían que les abriera el teléfono porque iban a grabar”.

En su defensa, la joven hizo un intento de salvarse: "Les supliqué, les dije que era mexicana, que sólo estaba ahí para trabajar. Pero no les importó. Hasta que llegó alguien, me jaló del cabello y me jaló hasta la moto”.

Cuando el vehículo avanzó, vio “que todo mi kibutz se estaba quemando, que nadie podía llegar y nadie nos estaba salvando, que se olvidaron de nosotros, es que veía a todos mis amigos quemándose. No sabía que le había pasado a mi novio, si estaba vivo, si me lo habían matado".

Parte del infierno que describió fue "ir en camino y no saber si te van a matar, violar, mientras te van golpeando todo el camino y llegas a Gaza y el infierno se vuelve más cerca”.

Hoy, dijo Ileana, “el infierno no ha terminado para mí, un infierno que no se ni cómo describirlo, una tortura psicológica, física, 24 horas, siete".

La joven fue liberada a finales de noviembre por la mediación de Qatar. Ese ataque ataque provocó una guerra entre Israel y Hamas que ya lleva siete meses y, según cálculos, ha dejado más de 40 mil muertos en la Franja de Gaza.