Diputados realizan emotivo homenaje a la maestra Ifigenia Martínez (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara de Diputados realizó un emotivo homenaje de cuerpo presente a la expresidenta de la Mesa Directiva, la maestra Ifigenia Martínez, quien falleció el 5 de octubre.

Al filo del mediodía, el cuerpo de la diputada llegó en el Frontispicio de Palacio Legislativo de San Lázaro y posteriormente fue trasladado al salón de sesiones por parte del cortejo de recepción integrado por diversos legisladores encabezados por los morenistas Ricardo Monreal y Pedro Haces Barba.

Homenaje. Foto: Montserrat López

El cuerpo de la maestra Ifigenia fue recibido entre aplausos de legisladores de los diferentes grupos parlamentarios, además de invitados y familiares de la diputada morenista.

Posteriormente, se guardó un minuto de silencio en memoria de la distinguida legisladora de izquierda.

Sesión solemne. Foto: Montserrat López

Después, los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de la Unión dieron unas palabras de despedida. La primera en hacerlo fue la senadora de Movimiento Ciudadano (MC), Amalia García, quien afirmó que se debe seguir el ejemplo de la maestra Ifigenia, así como su compromiso por buscar un país mejor.

“Hablar de una amiga, una mexicana entrañable, una comprometida con la democracia y con la igualdad es para celebrar su vida, porque como hemos comentado con su hijo, con sus hijas, con sus nietos, con su familia, hay mucho que celebrar de Ifigenia Martínez, pero no solo, sino que debemos seguir su ejemplo. Ifigenia Martínez, si sintetizáramos aquello que la explica y la significa, diría yo que es su compromiso con la lucha por un país mejor, siempre el amor a México”, resaltó.

Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, afirmó que México ha perdió a una revolucionaria que ha dejado una imborrable huella en varias generaciones de mexicanos.

El coordinador de la bancada del PVEM en San Lázaro, Carlos Alberto Puente Salas, dijo que hablar de Ifigenia Martínez es hablar de una figura de la mayor trascendencia para la historia contemporánea de México.

“Se trata no solo de quien fuera la presidenta de esta asamblea y por lo tanto también presidenta del Congreso mexicano, sino de una mujer que a lo largo de su vida y de su trayectoria, con talento, dedicación y lucidez, abrió brecha a todas las mujeres”.

Asimismo, la senadora del PRI, Anabel Ávalos Zempoalteca, señaló que la partida de Ifigenia Martínez deja un vacío en las siguientes páginas de la historia democrática de México.

“Su nombre se asienta con letras de oro en la historia de nuestro país y su legado se hace eterno en la memoria de todas y todos los mexicanos”, detalló.

La coordinadora de la bancada del Senado del PAN, María Guadalupe Munguía, indicó que Ifigenia Martínez será una referencia imperdurable para futuras generaciones.

“La maestra Ifigenia Martínez se convierte en un ejemplo imperdurable para esta y para las futuras generaciones, para los hombres y por supuesto también para las mujeres por su esfuerzo y contribución del que hacemos su vocación de diálogo y de búsqueda de acuerdos”, detalló.

El coordinador de la bancada de diputados Morena en la Cámara baja, Ricardo Monreal, afirmó que Ifigenia Martínez fue una mujer incorruptible que nunca sucumbió ante el poder y el dinero, y que ha dejado un legado a las mujeres de México y el mundo.

Para finalizar las participaciones, el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, leyó el discurso que Ifigenia Martínez escribió para la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, mismo que ya no pudo leer el pasado 1 de octubre por sus condiciones de salud.

“Su llegada a la Presidencia es la culminación de una lucha que hemos atravesado generaciones enteras de mujeres, quienes con valentía desafiamos los límites de nuestros tiempos. Hoy, junto con ella, llegamos todas y abrimos paso a una nueva era.

“Yo misma, que he recorrido tantas batallas por la democracia y la justicia, me siento profundamente honrada de presenciar este triunfo histórico… Hoy, esas convicciones han rendido fruto. No solo tenemos una presidenta, sino que se vislumbra un presente donde las mujeres participemos en condiciones de igualdad en la construcción de futuros posibles y deseables para nuestra patria”, detalla el escrito.

Posteriormente, los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de la Unión hicieron guardia en el féretro de la legisladora izquierdista, lo mismo que sus hijos y sus nietos.

Al final, con la entonación del Himno Nacional y entre aplausos, despidieron los restos de una de las mujeres más emblemáticas de la lucha de izquierda y de igualdad en el país.